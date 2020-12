Champion Lewis Hamilton: Keine Vertrags-Verhandlung

​Lewis Hamilton hat ein verrücktes Jahr hinter sich: Siebter WM-Titel, Schumacher-Siegesrekord geknackt, Corona überstanden – aber jetzt interessiert die Fans vor allem eines: Was ist mit seinem neuen Vertrag?

Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz hat am 18. Dezember dargelegt, wie der Rennstall in die Zukunft geführt wird: mit drei gleichberechtigten Anteils-Eignern, der Daimler AG, dem Chemie-Konzern Ineos und Toto Wolff. Am gleichen Tag ehrt der Autosport-Weltverband FIA die Gewinner der Saison 2020.

Dabei wird der siebenfache Champion Lewis Hamilton per Video zugeschaltet, und natürlich ist die Frage unvermeidlich: Wenn Mercedes der Formel 1 treu bleibt und auch bestätigt, dass Toto Wolff drei Jahre lang Teamchef bleiben wird – wann kommen dann endlich Nachrichten zu einem neuen Vertrag von Lewis Hamilton?

Der Brite gibt zur Antwort: «Es gab noch keine Vertrags-Verhandlung. Toto und ich wollten das in den kommenden Tagen machen, aber nach dem Schluss der Formel-1-Saison waren wir alle am Reisen.»

«Aber auf der positiven Seite bin ich sehr stolz und dankbar, dass Toto Wolff an Bord bleibt. Er ist so eine starke Führungspersönlichkeit. Die Erfolge, die wir erneut erreicht haben, wären nicht möglich ohne ihn. Er ist wahrlich unsere Galionsfigur.»

«Das ist ein guter Tag für uns, wir beweisen die Langlebigkeit des Mercedes-Engagements, die grosse Hingabe des Daimler-Konzerns und dazu kommt jetzt noch als Bonus Ineos.»



«Ich bin sicher, in dieser Aufstellung werden wir die Latte für die Gegner noch höher legen. Wir haben die richtigen Leute an den richtigen Stellen. Dieser Rennstall hat eine leuchtende Zukunft.»



Wie würde der 95fache GP-Sieger das Jahr zusammenfassen? Lewis Hamilton gibt zur Antwort: «Es war ein unglaubliches Jahr, vor allem deswegen, weil das für die ganze Welt eine unfassbare Achterbahnfahrt ist.»



«Wir sind sehr dankbar, dass wir überhaupt eine Saison auf die Beine gestellt haben. Es war seltsam: Wir hatten den normalen Saisonaufbau, wir fuhren die Wintertests, wir reisten nach Australien, aber dann kam alles zum Stillstand. Danach kroch die Ungewissheit heran – ob wir überhaupt Rennen zeigen können?»



«Wir gingen dann mit Verspätung in die Saison, wir sind vorwiegend in Europa gefahren, und wir konnten letztlich doch eine stattliche Zahl Grands Prix zeigen.»



Gibt es ein Rennen, das für Hamilton herausragt? «Ja, ich würde sagen – die Türkei. Ich musste mich an die Spitze kämpfen, auf einer Bahn, so tückisch, wie ich das noch selten erlebt habe in meiner Karriere. Der Druck war massiv, auch deshalb, weil ich die Weltmeisterschaft ins Trockene bringen wollte. In jeder Kurve hätte es schiefgehen können. Ich glaube, das war 2020 meine beste Leistung.»





