Lewis Hamilton: Ergreifende Botschaft zu Weihnachten

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wendet sich über seine sozialen Netzwerke an die Fans: «Das sind andere Weihnachten als sonst, schwierige Zeiten für alle. Redet mit jemandem!»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zeigt einmal mehr Einfühlungsvermögen. Der 35jährige Engländer hat sich mit einer Botschaft an seine Fans gewandt. Der siebenfache Weltmeister sagt: «Weihnachten wird in diesem Jahr ein wenig anders aussehen, das sind für viele Menschen schwierige Zeiten.»

Der Mercedes-Star spielt auf eine neue, ansteckendere Corona-Variante an, die in Grossbritannien zu verschärften Schutzmassnahmen geführt hat, an die üblichen Festtagsfeiern ist nicht mehr zu denken. Die britische Insel ist von Europa abtrennt – mehr als dreissig Länder haben die Verkehrsverbindungen nach Grossbritannien eingestellt. Eine Mutation des Virus SARS-CoV-2 namens B.1.1.7 soll rund 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Jetzt gilt es, die Verbreitung dieser Mutation so gut es geht einzudämmen.

Lewis Hamilton schreibt weiter: «Es war schon bisher ein überaus anforderungsreiches Jahr. Aber heute mehr denn je müssen wir Liebe und Positivität teilen, wir müssen unsere Mitmenschen unterstützen.»

«Bitte denkt daran, dass ihr euch regelmässig mit euren Lieben und Freunden kurzschliesst. Wenn ihr euch einsam fühlt oder Mühe habt, geistig gesund zu bleiben, dann bleibt nicht stumm. Ich habe hier einige fabelhafte Organisationen aufgelistet, die dazu da sind, um euch zu helfen. Greift einfach zum Hörer und redet. Ihr seid nicht alleine!»



Darunter hat der 95fache GP-Sieger Telefonnummern geschrieben seelsorgerisch tätiger Hilfswerke wie die Samariter, CALM, YoungMinds, ChildLine.



Lewis Hamilton: «Ich sende euch allen Liebe und Kraft!»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0