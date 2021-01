Nikita Mazepin: «Mick Schumacher mehr unter Druck»

​Die beiden 21jährigen Mick Schumacher und Nikita Mazepin treten 2021 als Grand-Prix-Neulinge beim US-amerikanischen Haas-Rennstall an. Der Russe sagt über Mick: «Er steht mehr unter Druck.»

Rennstallbesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner setzen auf die Jugend: Die US-Amerikaner treten in der Formel-1-WM mit den 21jährigen Nikita Mazepin und Mick Schumacher an, die beiden sind also zusammengerechnet ungefähr so alt wie Alfa Romeo-Veteran Kimi Räikkönen!

Zwischenmenschlich ist nicht vom Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu rechnen, wenn wir hören, was der Moskauer beim russischen Sender Match TV über Mick Schumacher zu sagen hat: «Wir sind keine Freunde, wir sind höchstens alte Bekannte, wenn wir daran denken, dass wir früher zusammen Kart gefahren sind. Ehrlich gesagt ist mir sein Name egal. Dieser Nachname kann Kraft verleihen, aber er bringt auch mehr Druck. Wenn ich mein Helmvisier herunterklappe, dann denke ich nicht an solche Dinge.»

Der wegen seiner Grapsch-Affäre hart kritisierte Mazepin wird 2021 der vierte Russe, der in der Königsklasse einen Stammplatz erhält – nach Vitaly Petrov (Renault und Caterham, 2010–2012), Daniil Kvyat (Toro Rosso, Red Bull Racing und AlphaTauri, 2014–2017 sowie 2019/2020) und Sergey Sirotkin (Williams 2018).

Zum Skandal um Mazepins Video äusserte sich Mick Schumacher so: «Ich bin sicher, dass sich das Team um alles kümmern wird. Das ist nichts, was mich betrifft. Ich konzentriere mich ganz auf mich selbst.»



Zum neuen Stallgefährten Nikita Mazepin sagte Formel-2-Champion Mick Schumacher: «Das ist ein kleines Revival, denn wir sind 2013 und 2014 bei Tony Kart zusammen gefahren. Und nun natürlich in der Formel 2, allerdings für unterschiedliche Rennställe.»



Wie schätzt Mick den Moskauer ein? «Er und ich sind zwei hungrige Piloten, er ist sauschnell und ist auch einer, der sehr hart an sich arbeitet. Wir sind beide gierig darauf loszulegen.»



Dass Mazepin dabei keine Rücksicht auf seinen deutschen Stallgefährten nehmen wird, haben wir 2020 schon bei Duellen in der Formel 2 erlebt.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen





Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien





Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi