Lewis Hamilton: 36 Jahre alt, kein Vertrag für 2021

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton feiert am 7. Januar 2021 seinen 36. Geburtstag. Kurios – als einziger Fahrer, die 2021 in der Formel 1 antreten sollen, hat er noch keinen Vertrag.

Happy birthday, Sir Lewis: Mercedes-Superstar Lewis Hamilton feiert am 7. Januar seinen 36. Geburtstag. Über die Festtage hat der Engländer Zeit mit seiner Familie verbracht und sich gefreut, dass er in den Adelsstand erhoben wird. Jene Nachricht, auf welche Hamilton-Fans am sehnlichsten warten, steht aber weiter aus – der 95fache GP-Sieger hat bei Mercedes noch immer kein neues Abkommen unterzeichnet.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat dazu im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi gescherzt: «Wir haben doch Zeit bis zum ersten GP-Wochenende.» Dabei wollten das der Wiener und der Engländer eigentlich bis Ende 2020 in trockenen Tüchern haben. Also wieso ist bislang keine Einigung erzielt worden? Wolff hält es da wie Hamilton: Über Knackpunkte bei den Verhandlungen wird grundsätzlich nicht gesprochen.

Wenn sich der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer und Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz noch nicht geeinigt haben, kann das an drei Punkten liegen. Britische Medien spekulieren darüber, dass Hamilton pro Jahr ein Salär von 50 Millionen Dollar gefordert habe. Diese Behauptung kursiert seit Mai, und da platzte Hamilton kurz der Kragen. «Die Medien schreiben ständig über meinen Vertrag und die angeblichen Forderungen», sagte Hamilton im Frühling. «Dabei habe ich gar noch nicht mit Toto Wolff gesprochen. Also hören Sie bitte auf, sich Mist auszudenken.»

Der zweite Punkt könnte die Vertragsdauer sein. Lewis Hamilton hat Ende Oktober dazu gesagt: «Normalerweise planen wir für drei Jahre, aber natürlich befinden wir uns in einer anderen Situation. Will ich für drei weitere Jahre weitermachen? Das ist eine der Fragen, und es sind noch viele, viele Fragen offen, die beantwortet werden müssen. Aber eines steht fest – ich sehe meine Arbeit hier noch nicht als beendet an.»



Toto Wolff relativierte Ende November gegenüber dem ORF: «Es geht darum, Konstanz zu haben, aber drei Jahre sind dann doch relativ viel.»



Der dritte Verhandlungspunkt: die Rolle von Lewis Hamilton nach dem Ende seiner Rennkarriere. Er hat wiederholt davon gesprochen, dass er sich mittelfristig als Markenbotschafter sieht. Teil der Gespräche könnte ferner sein, wie sich die gemeinnützigen Ziele von Hamilton mit Mercedes unter einen Hut bringen lassen.



Obschon Lewis Hamilton für 2021 derzeit ohne Vertrag ist, wurde er von Mercedes beim Autosport-Weltverband FIA als Fahrer für die kommende Saison nach Paris gemeldet. Valtteri Bottas hat im August 2020 einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben.



Immer wieder wurden die Vertragsverhandlungen aufgeschoben. Im Frühsommer, weil Hamilton fand – vor dem Hintergrund des Corona-Elends in der Welt fände er es unangemessen, um ein Millionensalär zu feilschen. Dann wollte er sich auf die Titelverteidigung konzentrieren, danach erkrankte er an Corona.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen





Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien





Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi