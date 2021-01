Max Verstappen: «Du musst Teamkollegen zerstören»

​Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly und Alex Albon sind an der Seite von Max Verstappen gefahren. Leicht hatte es keiner von ihnen, denn Max Verstappen sagt: «Du musst deinen Teamkollegen zerstören.»

Es ist ein Markenzeichen der meisten herausragenden Formel-1-Fahrer: Sie lassen ihren Stallgefährten verdammt wenig Luft zum Atmen. Im ersten Teil einer Story über Max Verstappen und seine Teamkollegen haben der Madrilene Carlos Sainz, der Australier Daniel Ricciardo, der Franzose Pierre Gasly und der Thai-Brite Alex Albon unseren Kollegen von ZiggoSport Rede und Antwort gestanden, was an der Seite des 23-Jährigen Spass macht und was weniger.

Aber wie ist das umgekehrt? Was sagt Red Bull Racing-Star Max Verstappen über Piloten, die jeweils für den gleichen Rennstall ins Lenkrad gegriffen haben?

Der zehnfache GP-Sieger Verstappen meint über Carlos Sainz: «Der Vergleich mit Carlos ist nicht ganz einfach, denn wir gingen 2015 beide als Grand-Prix-Neulinge in die Saison.»

«Ich glaube, am schwierigsten war es, gegen Daniel Ricciardo zu fahren, jedenfalls am Anfang. Aber im Laufe der Zeit lernte ich viel dazu und wusste besser, was ich vom Rennwagen brauche, um das Beste herauszuholen. Unterm Strich würde ich sagen: Daniel und ich lagen von allen Fahrerkombinationen am dichtesten beisammen. Er konnte die Nase vorn behalten aufgrund seiner reichen Erfahrung. Immerhin hatte er mir vier Jahre voraus.»



«Letztlich habe ich alle geschlagen, das ist gut. Wie mein Vater immer zu sagen pflegte – du musst einen Teamkollegen zerstören.»



Auf die Frage, ob das auch für Sergio Pérez das Ziel sei, meint Max: «Natürlich. Du musst schneller sein als der Stallgefährte. Und ich weiss, dass Sergio das Gleiche anstrebt. Das finde ich gut, denn nur so bringst du das Team mit beiden Autos nach vorne, so wie das damals bei Red Bull Racing mit Daniel der Fall war.»





Max Verstappen und seine Stallgefährten

2015 Scuderia Toro Rosso: Carlos Sainz (E)

Verstappen WM-12., Sainz WM-15.



2016 Scuderia Toro Rosso: Carlos Sainz (E)

2016 Red Bull Racing: Daniel Ricciardo (AUS)

Verstappen wechselte nach vier GP mit Daniil Kvyat den Platz

Ricciardo WM-3., Verstappen WM-5., Kvyat WM-14.



2017 Red Bull Racing: Daniel Ricciardo (AUS)

Ricciardo WM-5., Verstappen WM-6.



2018 Red Bull Racing: Daniel Ricciardo (AUS)

Verstappen WM-4., Ricciardo WM-6.



2019 Red Bull Racing: Pierre Gasly (F) und Alex Albon (T)

Gasly wechselte nach 12 Rennen mit Albon den Platz

Verstappen WM-3., Gasly WM-7., Albon WM-8.



2020 Red Bull Racing: Alex Albon (T)

Verstappen WM-3., Albon WM-7.



2021 Red Bull Racing: Sergio Pérez (MEX)





