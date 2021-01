Lawrence Stroll (Aston Martin): WM-Beginn in Bahrain

​Der kanadische Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll bestätigt, was die Logik aufdrängt: «Der Grosse Preis von Australien vom März wird in den Herbst verschoben, WM-Beginn wird Bahrain sein.»

Die Welt bleibt im Würgegriff des Coronavirus, und natürlich hat das weiter Auswirkungen auf Sportveranstaltungen rund um den Erdball. Für die Formel 1 heisst das konkret: Der geplante WM-Auftakt in Australien wird nicht stattfinden, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis offiziell bestätigt wird – der Traditions-GP im Albert-Park wird in den Herbst verschoben.

Das Formel-1-Team von Aston Martin hat eine Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Cognizant bestätigt. Im Rahmen einer Medienkonferenz spricht Aston Martin-Chef Lawrence Stroll auch über die kommende GP-Saison. Der 61jährige Kanadier sagt zum WM-Beginn vom März: «Melbourne ist, und das ist noch nicht offiziell verkündet, aber es wird passieren, nicht gestrichen, sondern verschoben. Wir werden im Herbst dorthin gehen. Das erste Rennen wird Bahrain sein.»

Die Formel-1-Teamchefs sollen am 4. Januar vom neuen Serien-CEO Stefano Domenicali (früher Ferrari-Teamchef, dann Geschäftsleiter von Lamborghini) bei einer Videokonferenz darüber informiert worden sein, dass der erste Grand Prix des Jahres am 28. März in Bahrain stattfindet. Angeblich ist dort auch beschlossen worden: Wenn schon das erste Rennen auf dem Bahrain International Circuit gefahren wird, dann lasst uns dort auch gleich die Wintertests fahren. Diskutiert worden sind die Tage vom 12. bis 14. März.

Lawrence Stroll glaubt, dass wir noch einige Verschiebungen und Absagen erleben werden. «Leider werden die kommenden Monate schwierig. Ich erkenne Licht am Ende des Tunnels, da nun Impfstoffe kommen. Doch der erste Teil der WM wird zweifellos eine Herausforderung sein.»



«Hut ab davor, wie Formula One Management und der Autosport-Weltverband FIA im vergangenen Jahr trotz Pandemie 17 Rennen auf die Beine gestellt haben, in nur 23 Wochen und ohne grössere Schwierigkeiten.»



«Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns, und wir haben sehr viel darüber gelernt, wie wir Rennen unter Vorsichtsmassnahmen austragen können.»



Lawrence Stroll und sein Sohn Lance erkrankten 2020 beide am Coronavirus, der junge Stroll musste den Grossen Preis der Eifel deswegen auslassen und wurde auf dem Nürburgring durch Nico Hülkenberg ersetzt.



Formel-1-CEO Stefano Domenicali, F1-Sportchef Ross Brawn und FIA-Präsident Jean Todt arbeiten derzeit an einem Plan B für einen geänderten ersten WM-Teil.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen





Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien





Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi