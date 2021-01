Sergio Pérez (Red Bull Racing): «15 Jahre gewartet»

​Es gibt Momente, da muss sich Sergio Pérez in den Arm kneifen: Passiert das alles wirklich? Es war ein langer Weg von einer Kartbahn in Guadalajara ins Rennwagenwerk von Red Bull Racing, ein 15 Jahre langer Weg.

Sergio Pérez arbeitet mit Volldampf an seiner ersten Saison in Diensten von Red Bull Racing. Der 30jährige Mexikaner weilt derzeit im Rennwagenwerk von Red Bull Racing in Milton Keynes. Der WM-Vierte von 2020 erzählt: «Ich habe schon viel Zeit mit den Technikern verbracht und zahlreiche Stunden im Rennsimulator. Das ist 2021 noch wichtiger als zuvor, weil wir nur drei Wintertesttage erhalten, eineinhalb für Max, eineinhalb für mich. Das ist hochseriöse Vorbereitung gefragt und grosse Anpassungsfähigkeit.»

Beides hat der Sakhir-GP-Sieger 2020 in frühen Jahren gelernt. Der 30jährige Mexikaner sagt: «Ich kam schon als kleiner Junge mit dem Rennsport in Berührung, weil mein Vater für den Rennfahrer Adrián Fernández arbeitete. Ich wusste sehr früh, dass ich ebenfalls ein Racer werden wollte.» Aber der Weg von einer Kartbahn in Guadalajara ins Rennwagenwerk der vierfachen Weltmeister von Red Bull Racing war lang und steinig.

Pérez lernte, dass Rennsport gleichbedeutend ist mit Entbehrung. «Als Knirps legte ich lange Distanzen zurück, meist mit meinem Vater und meinem Bruder. Es war keine Seltenheit, dass wir zehn bis fünfzehn Stunden unterwegs waren, um zu einer Rennstrecke zu gelangen. Woche um Woche.»

Der Sprung nach Europa gelang dank des Motorsportprogramms des Unternehmers Carlos Slim. Sergio weiter: «Ich war 15 Jahre lang und reiste mutterseelenalleine nach Europa. Meine Eltern verabschiedeten mich am Flughafen von Toluca bei Mexiko-Stadt, danach war ich auf mich alleine gestellt.»

Pérez landete schliesslich in Vilsbiburg in Deutschland, es war keine einfache Zeit. «Mein Budget war schmal, aber ich hatte Glück. Mein damaliger Teamchef besass ein Restaurant, und ich konnte über der Gaststube zusammen mit den Köchen wohnen. In meiner Freizeit ging ich ihnen sogar zur Hand, sie versuchten dafür, mir ein paar Brocken Deutsch beizubringen. Das hat nicht so gut funktioniert. Dafür ass ziemlich oft Schnitzel und Apfelstrudel.»



Es gab Momente, da hat Sergio an sich gezweifelt. «Ich dachte oft ans Aufgeben. Ich hatte alles hinter mir gelassen – Freunde, Familie, Kultur. Ich ertappte mich beim Gedanken: ‚Die Formel 1 ist einfach zu weit entfernt. Warum lass ich das alles nicht sausen, reise zurück nach Mexiko und führe ein normales Leben?’ Nur durch die Unterstützung meiner Familie habe ich mich durchgebissen. Es war hart. Ich war einsam. Aber letztlich brannte das Feuer für den Rennsport eben doch zu stark, um aufzugeben.»



Jahre später, 2011, machte sich Pérez schon in seinem ersten Grand Prix einen Namen als Reifenflüsterer. Rang 7 in Australien ging darauf zurück, dass er es als Einziger mit einer Einstoppstrategie ins Ziel schaffte. Leider gingen die Punkte flöten, weil nach dem WM-Auftakt die Heckflügel der Sauber-Renner nicht dem Reglement entsprachen.



Pérez erinnert sich: «Am meisten haute mich in der Formel 1 um, dass du auf einmal mit so vielen Technikern arbeitest, und jeder fordert zu seinem Fachbereich ganz exakt Auskunft. Es war auch etwas gewöhnungsbedürftig, wie das öffenliche Interesse an dir explodiert.»



Zehn Jahre nach dem GP-Debüt mit Sauber ist Pérez ein alter Formel-1-Hase, in 191 WM-Läufen gestählt. «Unglaublich, wie schnell die Zeit verfliegt.» Bisheriger Höhepunkt: WM-Rang 2020 nach seinem ersten GP-Sieg in Sakhir.



Nun soll der nächste Schritt kommen. Pérez: «Meine ganze Karriere lang habe ich darauf hingearbeitet, für ein Top-Team arbeiten zu können. Dieser Moment ist nun gekommen. Manchmal muss ich mich kneifen: Passiert das alles wirklich? Noch vor einem Jahr hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass ich bei Red Bull Racing eine Chance erhalte. Ich habe das Nachwuchsprogramm von Red Bull seit Jahren beobachtet. Aber ich ging immer davon aus – wenn du nicht Red-Bull-Junior bist, dann hast du keine Chance. Nun ist diese Chance trotzdem da. Und ich werde das Beste daraus machen. Ich habe fünfzehn Jahre auf diese Gelegenheit gewartet.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi