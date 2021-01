Carlos Sainz im Ferrari: Erste Runden in Fiorano

​Der 26jährige Spanier Carlos Sainz bewegt am 27. Januar erstmals einen Formel-1-Renner von Ferrari. Der Madrilene testet als Saisonvorbereitung den ganzen Tag einen 2018er Auto des Typs SF71H.

Carlos Sainz sitzt endlich im Ferrari: Für den WM-Sechsten von 2019 und 2020 ist Ferrari der vierte Arbeitgeber in der Formel 1 nach Toro Rosso (2015–2017), Renault (2017/2018) und McLaren (2019/2020). Carlos Sainz ist der fünfte Ferrari-Werksfahrer aus Spanien – nach Alfonso «Fon» de Portago (1956/1957), Marc Gené, Pedro de la Rosa (beide nur als Testfahrer) und Fernando Alonso (2010 bis 2014).

Sainz erhält beim Test mit einem 2018er Ferrari SF71H auf der Versuchsstrecke von Fiorano eine erste Gelegenheit, mit seinen Ingenieuren zu arbeiten, allen voran Renningenieur Riccardo Adami. Zudem soll der Spanier ein wenig Fahrpraxis erhalten, denn das Wintertestprogramm ist mager – nur drei Tage, vom 12. März bis 14. März auf dem Bahrain International Circuit, also eineinhalb für jeden Stammfahrer.

Sainz und Ferrari hatten versucht, am Nachsaisontest in Abu Dhabi teilzunehmen, so wie das auch Fernando Alonso im Renault tat. Doch der zweifache Weltmeister erhielt vom Autosport-Weltverband eine Sondergenehmigung, Sainz nicht. Begründung: Renault und Alonso dürften am Nachwuchsfahrertest teilnehmen, weil sich Team und Fahrer durch Arbeit mit Nachwuchs ausgezeichnet hätten.

Als klar war, dass Sainz auf der arabischen Halbinsel keinen Ferrari testen darf, kündigte Teamchef Mattia Binotto an, dass er einen Test im (gemäss Reglement vorgeschriebenen) zwei Jahre alten Ferrari-Renner organisieren werde.



Bei sonnigem Wetter und moderaten sieben Grad gibt Sainz nun in Fiorano sein Ferrari-Debüt. Er wird bis Donnerstagmittag im Wagen bleiben, dann übernimmt Formel-2-Meister Mick Schumacher.





Carlos Sainz

2005–2009: Karting

2010: Europäische Formel BMW (4.)

2011: Formel Renault 2.0 Eurocup (2.)

2012: Europäische Formel 3 (5.)

2013: GP3 (10.)

2014: Formel Renault 3.5 (Meister)

2015 mit Toro Rosso: WM-15., 18 Punkte

2016 mit Toro Rosso: WM-12., 46 Punkte

2017 mit Toro Rosso, dann Renault: WM-9., 54 Punkte

2018 mit Renault: WM-10., 53 Punkte

2019 mit McLaren: WM-6., 96 Punkte (3. in Brasilien)

2020 mit McLaren: WM-6., 105 Punkte (2. in Italien)

2021 mit Ferrari





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi