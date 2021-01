Daniel Ricciardo: «Fernando Alonso ist nicht zu alt»

​Mit 39 Jahren wird Fernando Alonso sein GP-Comeback geben. Der Australier Daniel Ricciardo ist überzeugt davon, dass der zweifache Weltmeister starke Leistungen zeigen wird: «Fernando ist nicht zu alt.»

Mit reifen 39 Jahren will Fernando Alonso am 28. März in Bahrain sein Grand-Prix-Comeback geben. In den sozialen Netzwerken wird die Rückkehr des zweifachen Formel-1-Champions kontrovers diskutiert. Einige Fans sind der Ansicht, dass einem Fahrer in diesem Alter die notwendige Schärfe fehlt; Andere glauben, auch mit 39 werde der 32fache GP-Sieger locker mithalten können.

Auch Daniel Ricciardo hat sich Gedanken gemacht. Der 31jährige Australier sagt: «Ich habe mir Bordkamera-Aufnahmen angesehen von Fernando im 2005er Renault in Abu Dhabi. Das war schon sehr cool. Wer immer glaubt, Fernando sei vielleicht für eine Rückkehr zu alt, dem muss ich sagen – nein, ist er nicht. Er kennt nur einen Speed: Vollgas. Er hat den alten Renault über die Randsteine geschmissen, dass es eine Freude war.»

Ricciardo, WM-Dritter von 2014 und 2016: «Obschon er ein Stück langsamer gefahren ist als wir in den modernen Autos, sah es schnell aus. Vielleicht liegt das auch am Sound dieses kreischenden V10-Motors. Da hast du automatisch den Eindruck, dass ein Renner schnell unterwegs ist.»

Einige Neugierige liessen übrigens am Yas Marina Circuit die Stoppuhr mitlaufen: Alonso fuhr 1:39er Zeiten. Dazu drei Vergleiche: Max Verstappen stellte seinen Red Bull Racing-Honda auf die Pole-Position mit einer Zeit von 1:35,246 min. Nicholas Latifi im Williams erreichte als Letzter des aktuellen Formel-1-Felds im Abschlusstraining eine Zeit von 1:38,443 min. Beste Rennrunde im Abu Dhabi-GP von 2020: Daniel Ricciardo (Renault) mit 1:40,926 min.



Die gute Zeit von Alonso liegt vorwiegend daran, dass die Autos früher rund 150 Kilogramm leichter waren. Der 2005er Renault-Motor leistete 920 PS, die heutigen Turbohybrid-Aggregate liegen bei rund 1000 PS.



Daniel Ricciardo staunt: «Wirklich? Er fuhr 1:39? Wow! Das ist wirklich sauschnell.»



Einige Leute reagierten überrascht, dass es Alonso bei seinen Demo-Runden so knallen liess. Fernando selber lachte: «Mit diesem Wagen kannst du gar nicht langsam fahren. Jedes Mal, wenn ich einsteige, dann kommen all diese Erinnerungen zurück. Es fühlt sich einfach ganz natürlich an, schnell zu fahren. Ja, das Auto ist fünfzehn Jahre alt, aber für mich ist es die perfekte Fahrmaschine.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi