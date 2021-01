Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Viel Arbeit in Imola

​Nicht nur Ferrari ist derzeit in Italien auf der Testbahn, auch AlphaTauri. Das Red Bull-Team lässt den 20jährigen Yuki Tsunoda in Imola üben, mit einem 2018er Toro Rosso STR13-Honda in AlphaTauri-Farben.

Fünf Tage lang testet derzeit Ferrari auf der Hausstrecke Fiorano, mit den Stammfahrern Charles Lecerc und Carlos Sainz, dazu mit den Junioren Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Shwartzman und Marcus Armstrong sowie mit Giuliano Alesi. Etwas weniger umfangreich ist das Programm der anderen Scuderia – AlphaTauri fährt zwei Tage lang in Imola, mit dem GP-Debütanten Yuki Tsunoda.

Der 20jährige Japaner soll im Autodromo Enzo e Dino Ferrari mehr Formel-1-Erfahrung sammeln, sein Arbeitsgerät ist jener 2018er Toro Rosso STR13-Honda in AlphaTauri-Farben, mit dem Tsunoda Anfang November 2020 erstmals Formel 1 gefahren war. Darüber hinaus war der Gesamtdritte der Formel-2-Meisterschaft 2020 auch beim Nachsaisontest von Abu Dhabi im Einsatz, mit dem AlphaTauri AT01.

Am ersten Tag musste sich der Asiate in Geduld üben: Die Temperaturen waren niedrig, die Bahn war nass. Später trocknete die Bahn ab, und Tsunoda konnte nach Herzenslust fahren. Anzahl Runden oder Zeiten werden nicht kommuniziert.

Tsunoda steht auch am 28. Januar im Einsatz, einen Monat später gesellt sich dann sein AlphaTauri-Stallgefährte Pierre Gasly dazu. Von 23. Februar bis zum 25. Februar hat die Scuderia erneut Imola gebucht, dann für weitere Tests mit dem 2018er Auto (23. und 25. Februar), dazwischen bringt AlphaTauri am 24. Februar den neuen Wagen auf die Bahn, für einen ersten Funktionstest sowie den so genannten Filmtag – wenn mit einem neuen Rennwagen maximal 100 Kilometer zurückgelegt werden dürfen. Das neue Auto soll am 18. Februar übers Internet präsentiert werden.





So testen Ferrari und Alpha Tauri

Donnerstag, 28. Januar

Ferrari in Fiorano mit Carlos Sainz (E) und Mick Schumacher (D)

AlphaTauri in Imola mit Yuki Tsunoda (J)



Freitag, 29. Januar

Ferrari in Fiorano mit Mick Schumacher (D) und Callum Ilott (GB)





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi