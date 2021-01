Kevin Magnussen vor Gericht: Prozess gewonnen 27.01.2021 - 18:27 Von Mathias Brunner

Formel 1 © Twitter/KevinMagnussen Kevin Magnussen in Daytona

​Ex-Haas-GP-Pilot Kevin Magnussen weilt derzeit in den USA – IMSA-Start in Daytona (Florida). Zuhause in Dänemark gab es für ihn gute Nachrichten: Ein Gerichtsfall ist zu seinen Gunsten entschieden worden.