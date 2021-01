Carlos Sainz (Ferrari): Leclerc mit Trick verblüfft

​Der Spanier Carlos Sainz fährt eineinhalb Tage lang auf der Ferrari-Hausstrecke Fiorano. Am ersten Tag war der WM-Sechste von 2019 und 2020 schneller als GP-Sieger Charles Leclerc, mit einem Trick.

Das war ein Tag, den sich auch Rallye-Weltmeister und Dakar-Sieger Carlos Sainz senior nicht entgehen lassen wollte: Ganz der stolze Papa stand «El Matador» an der Box, als sein Sohn erstmals mit einem Ferrari auf die Testbahn ging. Carlos Sainz fährt eineinhalb Tage lang Tests in Fiorano, mit einem 2018er Renner des Typs SF71H.

Nach dem ersten Tag sagte der WM-Sechste von 2019 und 2020: «Es war schön, dass mein Vater bei diesem wichtigen Tag dabei gewesen ist. Ich werde diesen ersten Einsatz nie vergessen. Es war etwas ganz Besonderes, meine Startnummer 55 auf dem Ferrari zu sehen.»

Auch Ferrari-Präsident John Elkann war anwesend, dazu Teamchef Mattia Binotto und Sportdirektor Laurent Mekies, als Sainz 110 Runden zurücklegte. Carlos fühlte sich im Wagen schnell zuhause. Ferrari hat keine Rundenzeiten kommuniziert, aber GP-Sieger Charles Leclerc soll am 26. Januar eine Bestzeit von 57,1 Sekunden erreicht haben, wie der italienische Journalist Alessandro Stefanini meinem Kollegen Franco Nugnes der italienischen motorsport.com verraten hat. Und Sainz? Die Ferrari-Truppe staunte über einen Bestwert von 56,6 sec, aber da behalf sich Carlos wohl mit einem kleinen Trick – auf jener Runde soll er es in einer Kurve mit dem Einhalten der Pistengrenzen nicht ganz so genau genommen haben. An einem GP-Wochenende würde eine solche Rundenzeit gestrichen.

Auch wenn es beim Test nicht um Bestzeiten geht, so bleibt der Eindruck: Sainz erfüllt in Sachen Speed und Arbeitsmethodik die Erwartungen von Ferrari. Sainz arbeitet mit Riccardo Adami als Renningenieur, der in den letzten Jahren an der Seite von Sebastian Vettel stand.





So testen Ferrari und Alpha Tauri

Donnerstag, 28. Januar

Ferrari in Fiorano mit Carlos Sainz (E) und Mick Schumacher (D)

AlphaTauri in Imola mit Yuki Tsunoda (J)



Freitag, 29. Januar

Ferrari in Fiorano mit Mick Schumacher (D) und Callum Ilott (GB)





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi