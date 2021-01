Gleich notieren: Die Formel-1-Startzeiten 2021

​Formel-1-CEO Stefano Domenicali will Corona zum Trotz 2021 so viele Grands Prix als möglich austragen. Nun haben der Autosport-Weltverband FIA und «Formula One Management» die Startzeiten veröffentlicht.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali weiss: «Corona wütet weiter, da müssen wir in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben. Ich stehe in täglichem Kontakt mit den GP-Veranstaltern. Jedem muss klar sein – diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei.» Das Ziel des Italieners: so viele Rennen als möglich durchführen. Nun haben die FIA (Autosport-Weltverband) und FOM (Formula One Management) die Zeiten für Qualifikation und Rennstart veröffentlicht.

Wichtigste Änderung bei den Startzeiten: Die Rennen werden wieder zur vollen Stunde gestartet. 2018 war umgestellt worden auf jeweils zehn Minuten nach voller Stunde – damit jene Sender, die nur ein kurzes Zeitfenster für die Live-Übertragungen zur Verfügung haben, eine kurze Vorberichterstattung liefern können. Das ist nun rückgängig gemacht.

Hier die Qualifikations- und Rennzeiten 2021 in der Übersicht – gleich in den Jahresplaner eintragen! Die genannten Zeiten beziehen sich alle auf den Sendebeginn in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Bahrain (27./28. März)

Qualifikation: 16.00

Rennen: 16.00



Imola (17./18. April)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Termin noch offen (1./2. Mai)

Zeiten noch offen



Spanien (8./9. Mai)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Monaco (22./23. Mai)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Aserbaidschan (5./6. Juni)

Qualifikation: 14.00

Rennen: 13.00



Kanada (12./13. Juni)

Qualifikation: 20.00

Rennen: 20.00



Frankreich (26./27. Juni)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Österreich (3./4. Juli)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Grossbritannien (17./18. Juli)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Ungarn (31. Juli/1. August)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Belgien (28./29. August)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Niederlande (4./5. September)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Italien (11./12. September)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.00



Singapur (2./3. Oktober)

Qualifikation: 15.00

Rennen: 14.00



Russland (25./26. September)

Qualifikation: 14.00

Rennen: 14.00



Japan (9./10. Oktober)

Qualifikation: 8.00

Rennen: 7.00



USA (23./24. Oktober)

Qualifikation: 23.00

Rennen: 21.00



Mexiko (30./31. Oktober)

Qualifikation: 21.00

Rennen: 20.00



Brasilien (6./7. November)

Qualifikation: 18.00

Rennen: 17.00



Australien (20./21. November)

Qualifikation: 7.00

Rennen: 7.00



Saudi Arabien (4./5. Dezember)

Qualifikation: 16.00

Rennen: 16.00



Abu Dhabi (11./12. Dezember)

Qualifikation: 14.00

Rennen: 14.00