Ferrari-Pilot Carlos Sainz: «Mir fehlen die Worte»

​Der neue Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat den ersten Test in Rot hinter sich. Der 26jährige Madrilene spricht über seine Eindrücke und Gefühle: «Ferrari gibt mir etwas, dafür fehlen mir die Worte.»

Der erste Testtag von Carlos Sainz begann ziemlich früh: «Der Wecker klingelte um 6.30 Uhr morgens. Aber ich war schon vor elf zu Bett gegangen, von daher hatte ich genügend Schlaf. Ich brauche in der Regel zwischen sieben und acht Stunden.»

Der 26jährige Spanier weiter: «Als ich daran dachte, dass nun der Tag gekommen ist, endlich einen Formel-1-Ferrari zu bewegen, bekam ich Gänsehaut. Was dann passierte, dafür fehlen mir die Worte. Ich glaube nicht, dass ich angemessen erklären kann, was in mir vorgegangen ist. Du kommst auf das Ferrari-Testgelände von Fiorano und siehst zum ersten Mal einen Ferrari mit deinem Namen an der Seite und mit deiner Startnummer. In diesem Moment wurde mir klar – das passiert wirklich. Es klingt nach wenig, aber das waren magische Momente.»

«Wenn du den Helm aufsetzt, das Visier herunterklappst und auf die Bahn fährst, bist du ganz auf die Arbeit konzentriert. Alles fühlte sich bald vertraut an. Der Wagen lief gut, ich machte keine Fehler.»

Viele Tifosi haben sich die Frage gestellt: Was nützt es, in einem 2018er Ferrari herumzufahren? Der WM-Sechste von 2019 und 2020 gibt zur Antwort: «Das ist aus vielerlei Perspektiven nützlich. Zunächst einmal hatte ich die erste Gelegenheit, einen Formel-1-Ferrari zu lenken. Ich konnte die ganzen Bedienungselemente am Lenkrad üben. Ich konnte Startversuche machen. Ganz wichtig ist die Verständigung mit dem Renningenieur, dazu lernte ich all meine Mechaniker kennen. Es gibt jede Menge Details, die mir bei der weiteren Arbeit helfen werden.»



Carlos Sainz wurde von seinem Vater begleitet, das bedeutet ihm viel. «Vor einer Woche sassen wir zuhause zusammen, und ich sagte zu ihm: ‚Schau, das ist für mich ein ganz besonderer Tag, und ich möchte, dass du an meiner Seite bist.’ Er war sehr glücklich, dass ich diesen Moment mit ihm teilen wollte. Und Ferrari hat das möglich gemacht, Mattia Binotto und Laurent Mekies haben ihm sogar eine VIP-Tour gegeben. Ich glaube, Papa war vor dem Test nervöser als ich!»



Was Sainz auch nicht entgangen ist: «Die Fans haben zwei Transparente aufgehängt, auf einem stand ‚Vamos, Carlos!’, auf einem anderen ‚Smooth Operator’.» Hintergrund: Sainz pflegt am Funk den Sade-Song zu singen, wenn ihm eine besonders gute Leistung gelungen ist. Carlos lacht: «Offenbar kennen die Tifosi meine kleinen Macken schon sehr gut. Nach dem Test war es mir wichtig, mit dem Privatwagen zum Pistenrand zu fahren und mich bei den Zaungästen für ihre Unterstützung zu bedanken. Ich glaube, sie fanden es schön, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen.»





So testen Ferrari und Alpha Tauri

Donnerstag, 28. Januar

Ferrari in Fiorano mit Carlos Sainz (E) und Mick Schumacher (D)

AlphaTauri in Imola mit Yuki Tsunoda (J)



Freitag, 29. Januar

Ferrari in Fiorano mit Mick Schumacher (D) und Callum Ilott (GB)





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi