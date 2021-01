Mick Schumacher im Ferrari: «Jeder Kilometer hilft»

​Nach eineinhalb Tagen von Carlos Sainz im Ferrari SF71H übernahm am Nachmittag des 28. Januar Formel-2-Champion Mick Schumacher: «Ich bin für 2021 bereit, aber jeder Kilometer in einem GP-Renner hilft.»

Der 2018er Ferrari SF71H kriegt tüchtig Kilometer auf den imaginären Tacho: Nach den jungen Giuliano Alesi, Robert Shwartzman und Marcus Armstrong sowie nach den Stammpiloten Charles Leclerc und Carlos Sainz war nun die Reihe am Formel-2-Meister Mick Schumacher, mit dem drei Jahre alten Renner auf die Fiorano-Bahn zu gehen.

Der 21jährige Schumacher übernahm den Wagen von Sainz am Nachmittag des 28. Januar. Der kommende Grand-Prix-Pilot von Haas sollte Gelegenheit erhalten, mehr Formel-1-Kilometer zu sammeln, denn auch für ihn ist die Saisonvorbereitung knapp: Die Königsklasse wird nur drei Tage lang testen, vom 12. bis zum 14. März auf dem Bahrain International Circuit. Schumacher und sein Moskauer Haas-Stallgefährte Nikita Mazepin erhalten also je eineinhalb Tage, das ist alles.

Am 30. September hatte Ferrari-Junior Schumacher erstmals den SF71H bewegt, 120 Tage später war es wieder so weit. Mick Schumacher sagt: «Das ist jetzt das erste Mal seit dem Nachsaisontest in Abu Dhabi, dass ich wieder Formel 1 fahren konnte. Ich habe gespürt, wie sehr ich das Fahren vermisst hatte. Es war ein positiver Tag, wir konnten das komplette geplant Programm durcharbeiten. Für mich war es gut, weiter Kilometer mit einem GP-Renner zu fahren.»

«Der SF71H stammt von 2018, aber das Fahrverhalten ist mit den 2020er Rennwagen durchaus vergleichbar – sowohl in Sachen Handling als auch punkto körperlicher Arbeit. Also taugt das viel als Grundlage der Saisonvorbereitung. Zudem macht es mir immer viel Spass, in Fiorano zu fahren, ein technisch anspruchsvoller Kurs.»

«Und dann gibt es eine starke emotionale Komponente. Wir sind hier nicht nur mitten im Ferrari-Land, das ist natürlich auch der Kurs, wo mein Papa unzählige Runden zurückgelegt hat. Jetzt wie er hier zu fahren, das berührt mich. Und ich habe nicht vergessen, wie ich als kleiner Junge da drüben auf der Tribüne sass.»



Schumacher legte mehr als 50 Runden zurück: «Jeder Kilometer in einem Formel-1-Wagen ist wichtig, also hilft mir ein solcher Tag wie i Fiorano ungemein, mich auf die Saison 2021 vorzubereiten. Ich fühle mich bereit, ich habe vor allem das Nackentraining intensiviert. Die Rennen in der Formel 1 sind länger als in der Formel 2, also habe ich auch mehr Ausdauertraining gemacht.»



Am Freitagmorgen (29. Januar) wird Mick im Wagen bleiben, danach steigt Callum Ilott ein. Der Engländer, in der Formel-2-Meisterschaft 2020 hinter Schumacher Zweiter geworden, ist in der kommenden Saison der dritte Ferrari-Mann neben Leclerc und Sainz und wird in dieser Funktion zu allen WM-Läufen kommen.





So testen Ferrari und Alpha Tauri

Donnerstag, 28. Januar

Ferrari in Fiorano mit Carlos Sainz (E) und Mick Schumacher (D)

AlphaTauri in Imola mit Yuki Tsunoda (J)



Freitag, 29. Januar

Ferrari in Fiorano mit Mick Schumacher (D) und Callum Ilott (GB)





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi