Carlos Sainz (Ferrari): Besuch bei Michael Schumacher

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz erzählt von einem Besuch bei Michael Schumacher, ein prägendes Erlebnis für den Spanier: «Dass ich bei Ferrari lande, das war einfach vom Schicksal bestimmt.»

Der Spanier Carlos Sainz hat mit eineinhalb Testtagen in Fiorano die Arbeit für Ferrari aufgenommen. Im Jahrbuch «Racing Activities» erzählt der Madrilene von der Faszination Ferrari und von einer prägenden Begegnung mit Michael Schumacher.

Der WM-Sechste von 2019 und 2020 sagt: «Als ich zehn Jahre alt war, reiste mein Vater mit mir nach Barcelona, und wir hatten die Möglichkeit, die Ferrari-Box zu besuchen und Michael Schumacher zu treffen. Auch als Junge spürte ich sofort: In dieser Box herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, es gibt bis heute nichts Vergleichbares.»

«Was nun passiert, das kann ich am ehesten so beschreiben: Heute Ferrari zu fahren, damit ist ein Bubentraum in Erfüllung gegangen. Es war meine Bestimmung, Werkspilot von Ferrari zu werden. Ferrari ist so viel mehr als nur ein Rennstall. Ferrari ist eine Ehre, Ferrari bedeutet Verantwortung.»

Stimmt es eigentlich, dass Sainz schon als Knirps vor allem mit roten Autos spielte? Carlos lacht: «Ja, das ist wahr. Rote Autos waren mir immer die liebsten, und auch mein erster Go-Kart war rot. Rot und Rennwagen, das passt einfach zusammen. Schaut euch das WhatsApp-Emoji für einen Rennwagen an, es ist rot. Selbst jemand, der sich nicht für Motorsport interessiert oder generell nicht besonders für Autos, der weiss sofort – rot bedeutet Ferrari.»



«Schon als ich Kartfahrer war, habe ich mir zwei Ziele gesetzt: Ich will es bis in die Formel 1 schaffen, und dann will ich Weltmeister werden. Das erste Ziel habe ich erreicht. Nun arbeite ich mit Volldampf am zweiten. Und ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als Ferrari, um nach diesem Ziel zu streben. Ich will mithelfen, dass Ferrari wieder auf die Siegerstrasse zurückkehrt, dort, wo Ferrari hingehört.»





Carlos Sainz

2005–2009: Karting

2010: Europäische Formel BMW (4.)

2011: Formel Renault 2.0 Eurocup (2.)

2012: Europäische Formel 3 (5.)

2013: GP3 (10.)

2014: Formel Renault 3.5 (Meister)

2015 mit Toro Rosso: WM-15., 18 Punkte

2016 mit Toro Rosso: WM-12., 46 Punkte

2017 mit Toro Rosso, dann Renault: WM-9., 54 Punkte

2018 mit Renault: WM-10., 53 Punkte

2019 mit McLaren: WM-6., 96 Punkte (3. in Brasilien)

2020 mit McLaren: WM-6., 105 Punkte (2. in Italien)

2021 mit Ferrari





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi