Sebastian Vettel: Erste Sitzprobe bei Aston Martin

​Formel-1-Champion Sebastian Vettel befindet sich derzeit im Rennwagenwerk von Aston Martin in Silverstone: Sitzprobe für das 2021er Auto, Besprechungen mit den Technikern, Arbeit im Rennsimulator.

Aston Martin hat auf seinen sozialen Netzwerken einen kurzen Appetithappen veröffentlicht: Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel zu Besuch im Rennwagenwerk von Silverstone, Sitzprobe im neuen Auto für 2021. Auffällig: So kurz trug der 53fache GP-Sieger seine Haare noch nie.

Aston Martin lässt über das weitere Arbeitsprogramm des erfahrenen Piloten nichts verlauten, aber zum normalen Programm in dieser Phase der WM-Vorbereitungen gehört: Zahlreiche Sitzungen mit den Renningenieuren, Arbeit im Simulator. Die Techniker sind gierig darauf, mit dem vierfachen Weltmeister zu arbeiten. Teamchef Otmar Szafnauer sagte: «Wir können erstmals mit einem Champion arbeiten, und seine Erfahrung in Rennställen, die viele GP-Siege und WM-Titel errungen haben, ist Gold wert. Sein Fachwissen war einer der kraftvollsten Gründe, ihn zu verpflichten. Seb hat einfach diese Gewinner-Mentalität, und wir werden viel von ihm lernen können.»

«Sebastian soll auch bei der weiteren Entwicklung von Lance Stroll eine wichtige Rolle spielen. Lance soll von ihm lernen, und die beiden sollen sich gegenseitig zu besseren Leistungen anspornen. Ich finde, wir haben eine exzellente Mischung aus Know-how, Jugend und Speed.»

Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll ist überzeugt: «Wenn ein Weltmeister zu uns kommt, dann wird sich das aufs ganze Team auswirken. Sie sollen wie Champions denken und handeln. Er wird uns uns dabei helfen, eine neue Ebene zu erreichen. Sorgen um ihn mache ich mir nicht. Ich kenne ihn gut, und ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass er für uns einen fantastischen Job machen wird. Ich sehe einen Sebastian Vettel, der bis in die Fingerspitzen motiviert ist.»



Vettel selber sagt über das nächste Kapitel seiner Formel-1-Karriere: «Für mich beginnt ein neues Abenteuer mit einem legendären Sportwagenhersteller. Ich war immer schon beeindruckt davon, welche Ergebnisse dieses Team erreicht hat, besonders in der Saison 2020, und ich bin tief davon überzeugt, dass die Zukunft sogar noch besser aussehen wird. Die Energie und Entschlossenheit von Teambesitzer Lawrence Stroll empfinde ich als inspirierend, und ich spüre, dass wir hier zusammen etwas Besonderes aufbauen können.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi