Red Bull Racing: Verstappen, Pérez & Horner laden ein

​Unter dem Titel «Ein Abend mit Red Bull Racing» laden Teamchef Christian Horner sowie die Fahrer Max Verstappen, Sergio Pérez und Alex Albon zu einer Plauderstunde mit den vierfachen Weltmeistern ein.

In Corona-Zeiten ist es nicht ganz leicht, den Kontakt zu den Formel-1-Fans zu erhalten. Also hat sich Red Bull Racing etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto «Ein Abend mit Red Bull Racing» werden am Abend des 23. Februar Teamchef Christian Horner sowie die Piloten Max Verstappen, Sergio Pérez und Alex Albon einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Sie sprechen über das vergangene Jahr und werfen einen Blick auf die kommende GP-Saison. Dabei wird nicht mit exklusiven Blicken hinter die Kulissen gespart.

Gleichzeitig wird mit dem Event die Stiftung für Rückenmarksforschung Wings for Life unterstützt. Die Teilnahme am Abend mit Red Bull Racing kostet 50 Pfund (56 Euro), dazu gibt’s eine stille Auktion, bei welcher eine ganze Reihe von Artikeln auf neue Besitzer warten: Signierte Rennstiefel von Max Verstappen, eine VIP-Tour durchs Red Bull Racing-Rennwagenwerk in Milton Keynes, ein 15minütiger Zoom-Anruf bei Fussball-Trainer José Mourinho, um nur Einige zu nennen.

Red Bull Racing teilt zu dieser Aktion mit: «Wir wollen ein einmaliges Online-Vergnügen bieten, mit seltenem Zugang zu unserem Werk. Wir wollen, dass sich die Fans auch in diesen Zeiten mit uns austauschen. Wir werden eine Live-Chat-Funktion haben, um Christian, Max, Sergio und Alex Fragen stellen zu können.»

Tickets für die Veranstaltung gibt es über diesen Link, die Teilnehmer erhalten in der Folge einen Zugangs-Code.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi