Daniel Ricciardo: Sitzprobe im McLaren-Mercedes

​Der Australier Daniel Ricciardo ist von Amerika nach England gereist: Im McLaren-Rennwagenwerk von Woking lässt er sich einen Sitz für den 2021er McLaren MCL35M-Mercedes anpassen.

Am 28. Januar hat McLaren erstmals den Motor des neuen Modells MCL35M-Mercedes angelassen, nun haben die Engländer Besuch von jenem Mann, der 2021 für den Traditionsrennstall Podestplätze einfahren soll: Daniel Ricciardo. Der Australier weilt derzeit im Rennwagenwerk von Woking, um sich im MCL35M einen Sitz anpassen zu lassen, mit den Technikern zu sprechen und Stunden im Rennsimulator zu verbringen.

Der WM-Dritte von 2014 und 2016 bringt sein sonniges Gemüt zu McLaren, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, welch ehrgeiziger Racer Ricciardo ist. «Ich will jedem Formel-1-Fan klarmachen und jedem McLaren-Anhänger ganz besonders – ich bin zu McLaren gekommen, weil ich es ernst meine. Ich bin kein Komiker. Ich habe eine Aufgabe, und die packe ich in aller Entschlossenheit an. Ich will das Auto besser machen und McLaren nach vorne bringen.»

McLaren-Technikchef James Key macht sich da wenig Sorgen. Der Engländer sagt: «Daniel hat diese gewisse Lässigkeit, dieses entspannt Kumpelhafte. Aber den meisten Leuten ist nicht klar, welche Willenskraft dahinter steht. Ausserhalb des Autos ist er ganz cool, aber im Renner wird er zu einem anderen Menschen, zur puren Entschlusskraft.»



Und McLaren-CEO Zak Brown stellt fest: «Jeder kennt den eigenwilligen Humor von Ricciardo und auch von Lando Norris. Aber ich weiss, wie ernsthaft sie ihrer Arbeit nachgeben. Beide haben etwas zu beweisen. Daniel hat gezeigt, dass er im richtigen Auto ein Wörtchen um den Titel mitreden kann. Ich hoffe, dass wir ihm solch ein Fahrzeug geben können; vielleicht nicht 2021, aber in den Jahren danach. Und Lando ist nicht länger das aufstrebende Talent, sondern ein vollwertiger GP-Pilot. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein überaus konkurrenzfähiges Fahrerduo an den Start bringen.»



Der neue McLaren wird am 15. Februar präsentiert.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi