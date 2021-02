Nick Heidfeld: Test im 1900 PS-Pininfarina Battista

​Der langjährige Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld (43) kümmert sich um die Entwicklung des aufregenden, 1900 PS starken Pininfarina Battista: «Dieses Auto hat all meine Erwartungen übertroffen.»

Selbst im aufregenden Segment der Hyper-Cars ist dieses Auto aussergewöhnlich: Der Pininfarina Battista – erstmals präsentiert auf dem Genfer Autosalon 2019 – ist ein 1900 PS starker Supersportwagen mit elektrischem Antrieb des italienischen Design-Studios Pininfarina, welches den Wagen in Zusammenarbeit mit dem kroatischen Hersteller Rimac Automobili entwickelt und baut. Der Fahrzeugname geht zurück auf den Ur-Vater der «Carozzeria Pinin Farina», denn das Unternehmen wurde 1930 von Battista «Pinin» Farina gegründet.

Bislang kaum bekannt: Der langjährige Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld ist in die Entwicklung eingebunden und hat im Rahmen des laufenden Prototypenprogramms im italienischen Nardò Technical Center (Süditalien) den neuen Battista zum ersten Mal auf der Teststrecke gefahren.

Der 43jährige Mönchengladbacher Heidfeld spielt für die Entwicklung des Battista seit Beginn des Projekts eine entscheidende Rolle. 2019 arbeitete er mit Entwicklern von Automobil Pininfarina zusammen, um erstmalig Feedback zum physischen – und nicht nur virtuellen – Prototypen zu geben. Kurz darauf sass Nick in Italien am Lenkrad eines modernen Fahrsimulators mit dem Auftrag, bei den Fahrdynamikeinstellungen des 1900 PS starken, elektrischen Hyper-GT mit Allradantrieb zu unterstützen.

Sein beispielloses Fachwissen und über 25 Jahre Erfahrung im Motorsport tragen massgeblich zur Verfeinerung der individuellen Fahrwerkseinstellungen des Battista und der Softwarekalibrierung bei, bevor die Produktion des Hyper-GT im Sommer 2021 in Italien startet.

Der 183fache GP-Teilnehmer Heidfeld sagt: «Es ist wirklich etwas Besonderes, den Battista zum ersten Mal auf der Strecke zu erleben. Mit dem ausgereiften Prototypen testen wir den Battista mit circa 80 Prozent seiner potentiellen Leistung, doch die Performance und Beschleunigung übertreffen bereits jetzt meine Erwartungen.» Pininfarina zeigt zur Entwicklung auf YouTube einen Film.

«Was mich wirklich überrascht hat war die Tatsache, wie natürlich sich der Battista auf der Strecke anfühlt. Wir entwickeln einen Hyper-GT, der bei jeder Geschwindigkeit für Fahrspass sorgen soll, und hier in Nardò haben wir bereits herausragende Ergebnisse hinsichtlich Lenkverhalten und Kurvengeschwindigkeiten erzielen können.»



Der WM-Fünfte von 2007 weiter: «Für mich waren es die ersten Runden auf dem Handling-Kurs in Nardò, deshalb habe ich mir vorab Onboard-Aufnahmen angesehen, um mich mit der Streckencharakteristik vertraut zu machen. Schnell habe ich gemerkt, dass die Videos nur von geringem Nutzen waren, da die Beschleunigung des Battista auch im Vergleich zu den schnellsten Sportwagen in einer anderen Liga spielt.»



«Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Fahrdynamik des Battista-Prototypen meine Erwartungen bei Weitem übertroffen hat. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich kann es kaum erwarten, den Battista abseits der Teststrecke auf kurvenreichen Bergpässen zu fahren.»



Der Automobili Pininfarina Battista ist das leistungsstärkste für den Strassenverkehr zugelassene Auto, das jemals in Italien entwickelt und produziert wurde. Im Pininfarina SpA-Atelier in Cambiano, Turin, werden lediglich 150 Battista individuell handgefertigt, von denen die ersten im Laufe dieses Jahres an Kunden ausgeliefert werden. Der Preis beträgt je nach Ausstattung zwischen 1,75 und 2,25 Millionen Euro.