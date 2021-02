F1-CEO Domenicali: Mazepin-Verhalten inakzeptabel

​Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali findet klare Worte für die Grapsch-Affäre um Nikita Mazepin: «Ein solches Verhalten ist inakzeptabel. Die Fahrer müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein.»

Es ist viel geschrieben worden über die Grapsch-Affäre rund um Nikita Mazepin, der unlängst wegen eines anderen Vergehens vor Gericht stand https://www.speedweek.com/formel1/news/171265/Nikita-Mazepin-(Haas)-Aerger-mit-der-Polizei.html. Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist im Rahmen einer Videokonferenz auf das Verhalten des Moskauers angesprochen worden, und der Geschäftsleiter der Königsklasse findet klare Worte.

Stefano Domenicali sagt: «Ich würde sagen, es ist ziemlich offensichtlich – was Mazepin getan hat, das ist nicht akzeptabel. Ich werde mich mit den zwanzig Formel-1-Fahrern unterhalten über ihre Rolle als Botschafter für den Sport. Ich werde bei diesen Gesprächen klarmachen, dass über gewisse Dinge keine Scherze gemacht werden können, das geht einfach nicht. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie eine Vorbildrolle haben.»

Domenicali weiter: «Wir haben im vergangenen Jahr die Kampagne ‚We Race As One’ ins Leben gerufen, bei welcher es um Vielfalt und Gleichwertigkeit geht, auch um Nachhaltigkeit. Wir müssen solide Werte vertreten, so wie das weit über die Grenzen des Sports hinaus getan werden sollte.»

«Aus diesem Grund habe ich bereits alle Fahrer mit einem Brief persönlich angeschrieben. Wir hatten selten in der Formel 1 eine so fabelhafte Mischung aus grossartigen Fahrern. Und wir dürfen besondere Freude daran haben, welch tolle Talent in den letzten Jahren in die Formel 1 gekommen sind. Wir dürfen die Gelegenheit nicht verpassen, ihnen vor Augen zu führen, dass sie mehr sind als nur GP-Rennfahrer. Sie tragen eine gewaltige Verantwortung, sie sind das Gesicht unseres Sports. Sie müssen verstehen, wie wichtig ihr Verhalten ist und welches Gewicht ihre Worte in der Öffentlichkeit haben.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi