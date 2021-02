Ferrari: Mick Schumacher & Co. in der Saison 2021

​Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärt, wie die Fahrer der eigenen Nachwuchsförderung 2021 eingesetzt werden. Jüngstes Mitglied der so genannten Fahrer-Akademie ist der 14jährige Australier James Wharton.

Ferrari hat einen weiteren Nachwuchspiloten verpflichtet: den 14jährigen Kartfahrer James Wharton aus Bundoora im Bundesstaat Victoria (Australien). Die Italiener haben verkündet, in welchen Kategorien die Piloten aus der so genannten Fahrer-Akadamie 2021 antreten werden.

Teamchef Mattia Binotto sagt: «Wir treten in der kommenden Saison mit acht Fahrern an. Sie sollen idealerweise erreichen, was wir mit Charles Leclerc bereits geschafft haben – einen von uns geförderten Mann eines Tages im Ferrari zu sehen. Mick Schumacher ist auf gutem Weg, er wird 2021 bei Haas seine Formel-1-Karriere beginnen.»

«Neben den bekannten Piloen Callum Ilott, Robert Shwartzman, Marcus Armstrong, Arthur Leclerc und Dino Beganovic begleiten wir ab 2021 neu auch Maya Weug und James Wharton. Die Verpflichtung von Maya ist für die Akademie ein wichtiger Schritt, um dazu beizutragen, den Rennsport integrativer zu machen.»

Marco Matassa, Leiter der Fahrer-Akademie: «Weug und Wharton stehen beide für einen Anfang. Maya ist die Siegerin der Aktion ‚Girls on Track – Rising Stars’, die wir zusammen mit dem Autosport-Weltverband FIA durchführen. Und James ist der erste Gewinner unserer Talentsichtung ‚Ferrari Driver Academy Scouting World Finals’.»



Und so treten die von Binotto erwähnten acht Fahrer in der kommenden Rennsaison 2021 an.



Mick Schumacher (D)

Formel 1 mit Haas



Callum Ilott (GB)

Formel-1-Testfahrer bei Ferrari

Dazu GT-Rennen (Programm noch nicht definiert)



Robert Shwartzman (RUS)

Formel 2 mit Prema Racing



Marcus Armstrong (NZ)

Formel 2 mit DAMS



Arthur Leclerc (MC)

Formel 3 mit Prema Racing



Dino Beganovic (S)

Asiatische Formel 3 mit Abu Dhabi Racing by Prema, später Formel Regional mit Prema Powerteam



Maya Weug (B/NL)

Formel 4 (Team und Meisterschaft noch unbestimmt)



James Wharton (AUS)

Karting (Programm noch unbestimmt)





Alle Piloten der Fahrer-Akademie von Ferrari

Jules Bianchi (F): 2009 bis 2014

Sergio Pérez (MEX): 2010 bis 2012

Mirko Bortolotti (I): 2010

Daniel Zampieri (I): 2010 bis 2012

Brandon Maisano (I): 2010 bis 2012

Raffaele Marciello (I): 2010 bis 2015

Lance Stroll (CDN): 2010 bis 2015

Antonio Fuoco (I): 2013 bis 2018

Guanyu Zhou (RCH): 2014 bis 2018

Antonio Giovinazzi (I): seit 2016

Charles Leclerc (MC): 2016/2017

Giuliano Alesi (F): 2016 bis 2020

Marcus Armstrong (NZ): seit 2017

Enzo Fittipaldi (BR): seit 2017

Sebastian Montoya (COL): 2018

Callum Ilott (GB): seit 2018

Robert Shwartzman (RUS): seit 2018

Gianluca Petecof (BR): 2018 bis 2020

Mick Schumacher (D): seit 2019

Dino Beganovic (S): seit 2020

Arthur Leclerc (MC): seit 2020

Maya Weug (NL/B): seit 2021

James Wharton (AUS): seit 2021