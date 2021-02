Sprintrennen 2021: Monza, Montreal und Interlagos? 09.02.2021 - 16:58 Von Vanessa Georgoulas

Formel 1 © LAT Die Formel-1-Verantwortlichen wollen in Monza am Samstag vor dem GP ein Sprintrennen veranstalten

Die Formel-1-Teams dürfen in dieser Woche über einen Vorschlag abstimmen, an drei Rennwochenenden in diesem Jahr einen Sprint-GP zu absolvieren. Die Rede ist von Kanada, Italien und Brasilien.