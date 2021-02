Anthony Hamilton: «Titel-Rekord ist nicht das Ziel»

Mercedes-Star Lewis Hamilton kann sich in diesem Jahr zum alleinigen Rekord-Champion krönen. Doch das ist es nicht, was den schnellen 36-Jährigen antreibt, betont sein Vater Anthony.

Lewis Hamilton hat seinen Mercedes-Vertrag endlich verlängert – allerdings nur um ein Jahr. Der siebenfache Champion, der in der vergangenen Saison mit dem bisherigen Titel-Rekordhalter Michael Schumacher gleichziehen konnte, hat damit die Chance, mit einem neuerlichen Gesamtsieg der alleinige Rekord-Champion zu werden.

Doch davon ist in den Statements des schnellen Briten zur Vertragsverlängerung nicht die Rede. Hamilton bleibt bei der Zielformulierung vage und betont: «Gemeinsam freuen wir uns darauf, auf unseren Erfolgen aufzubauen und uns auf und abseits der Strecke weiter zu verbessern. Ich bin ebenso entschlossen, den Weg fortzusetzen, den wir begonnen haben, um den Motorsport für künftige Generationen vielfältiger zu gestalten.»

Auch Lewis’ Vater Anthony sagt gegenüber «talksport.com»: «Ich glaube nicht, dass der Rekord das Ziel ist. Offenbar hat er erkannt, dass er älter wird und andere Dinge im Leben machen will. Es gibt mehr im Leben als das Rennfahren, aber im Moment ist er glücklich, noch ein Jahr weiterzumachen.»

Der frühere Manager des Mercedes-Stars freut sich über die Entscheidung seines Sohnes, auch 2021 in der Königsklasse an den Start zu gehen. «Sie verbindet eine lange Partnerschaft», sagt er über Lewis und Mercedes. «Ich denke, Loyalität ist in der heutigen Welt ziemlich wichtig, deshalb ist es schön zu sehen, dass sie für ein weiteres Jahr zusammen weitermachen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi