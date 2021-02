Garry Connelly: «Lewis Hamilton war sehr höflich»

Lewis Hamilton kassierte in Monza in Führung liegend eine schmerzliche Strafe, die er sich von den Regelhütern erklären liess

In Monza kassierte Lewis Hamilton im vergangenen Jahr eine schmerzliche Strafe, dabei bewies der siebenfache Weltmeister, wie gut seine Manieren sind, erinnert sich Formel-1-Rennkommissar Garry Connelly.

Als Lewis Hamilton im jüngsten Formel-1-Rennen in Monza in Führung liegend an die Box abbog, nachdem Kevin Magnussen seinen Haas-Renner zwischen der Parabolica und der Boxengasse abstellen musste, bemerkte der Brite genauso wenig wie sein Mercedes-Team, dass die Boxengasse geschlossen war. Den Regelhütern blieb nichts anderes übrig, als Hamilton eine Stop-and-Go-Strafe aufzubrummen, die in diesem Fall vorgeschrieben ist.

Rennkommissar Garry Connelly erinnerte sich im Rahmen einer FIA-Videokonferenz der Rennkommissare am vergangenen Wochenende, wie der GP-Star während einer Rennunterbrechung – die Charles Leclerc ausgelöst hatte – die Gelegenheit nutzte, um bei der Rennleitung nachzufragen, warum er genau bestraft wurde.

«Nachdem wir eindeutig festgestellt hatten, dass die Boxengasse geschlossen war, dass die Warnleuchten, die Leuchttafeln, zwei davon am Eingang zur Boxengasse, eindeutig das Kreuz anzeigten, um zu zeigen, dass die Boxengasse geschlossen war, haben wir uns auf die entsprechende Vorschrift berufen», holte Connelly aus.

«Wir hatten keine andere Wahl, und das ist etwas, das die meisten von uns nicht mögen, wir mögen keine vorgeschriebenen Strafen. Tatsächlich sind fast alle Vorsitzenden der FIA-Stewards in der F1 und die meisten anderen Stewards in der F1 nicht damit einverstanden, aber sie sind hauptsächlich auf Wunsch der Teams vorhanden. Und dieses Vergehen erforderte eine Stop-and-Go-Strafe für Lewis Hamilton», betonte der Australier daraufhin.

Hamilton schaute bei der Rennleitung vorbei, um sich die Strafe erklären zu lassen. Connelly erzählte: «Lewis war sehr höflich. Er fragte nur: 'Leute, könnt ihr mir sagen, warum ich bestraft wurde?' Und wir sagten ihm, weil er in die Boxengasse abgebogen war, als sie geschlossen war. Daraufhin wollte er, dass wir ihm die Szene noch einmal zeigten, was wir anhand der Aufnahmen seiner Onboard-Kamera taten. Er meinte nur: 'Oh, okay, das akzeptiere ich.'»

Hamilton fragte auch, warum die Strafe so hart ausgefallen war und Connelly erklärte ihm, dass diese so vorgeschrieben sei und die Stewards keine Wahl hätten. «Und obwohl er darüber nicht gerade erfreut war, akzeptierte Lewis die Strafe und war wie immer extrem höflich, bevor er den Raum verliess und zurückging», lobte der Regelhüter, der auch betonte, wie wichtig die Erklärung der Strafe sei, um von den Betroffenen und auch von der breiten Öffentlichkeit anerkannt zu werden.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi