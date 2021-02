Antonio Giovinazzi über Sprintrennen: «Nette Idee» 13.02.2021 - 16:26 Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi hat nichts gegen die Pläne der Formel-1-Verantwortlichen, in seinem Heimrennen in Monza sowie in Montreal und São Paulo ein Sprintrennen am Samstag zu veranstalten.