Daniel Ricciardo: In 3 McLaren-Jahren zum WM-Titel?

McLaren-Neuzugang Daniel Ricciardo zeigt sich anlässlich der Teampräsentation zuversichtlich, seinen Traum vom WM-Titelgewinn mit dem Traditionsteam erfüllen zu können. Der Australier hat drei Jahre Zeit, wie er verrät.

Für Daniel Ricciardo beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel seiner GP-Karriere: Der Australier wechselte nach der Saison 2020 von der Renault-Werksmannschaft zum McLaren-Rennstall, in dem CEO Zak Brown, Teamchef Andreas Seidl und Technikchef James Key für eine starke Teamführung sorgen. Die Mannschaft konnte 2020 den dritten Platz in der Team-Wertung erringen.

Entsprechend zuversichtlich ist der 31-Jährige, mit dem Traditionsrennstall aus Woking sein grosses Ziel erreichen und den WM-Titel gewinnen zu können. Beeilen muss er sich dabei nicht, denn er hat einen dreijährigen Vertrag mit McLaren unterschrieben, wie er im Rahmen der Team-Präsentation verrät.

«Damit bleibt sicherlich genügend Zeit, um das hinzubekommen», ist sich der WM-Fünfte von 2020 sicher. Er spüre den positiven Schwung in seiner neuen Mannschaft, beteuert der siebenfache GP-Sieger, der auch auf die Stabilität und Infrastruktur bei den Briten verweist.

«Als ich 2018 das erste Mal mit dem Team sprach, waren Andreas und James noch nicht an Bord, es fehlte noch einiges, das ist heute nicht mehr so und es geht nun darum, alles richtig zusammenzufügen. Das Auto habe ich noch nicht ausprobiert, aber derzeit fühlt sich alles sehr gut an», erklärt der 188-fache GP-Teilnehmer.

Seit der Bestätigung seiner McLaren-Verpflichtung im vergangenen Mai habe es sich wie eine Ewigkeit angefühlt, bis er endlich zu seinem neuen Arbeitgeber stossen konnte. «Es ist grossartig, endlich zum Team zu gehören», freut sich Ricciardo. «Ich bin begeistert, ein McLaren-Fahrer zu sein und freue mich riesig darauf, loszulegen.» Die vergangenen Wochen verbrachte er in Grossbritannien, um sich so gut wie möglich in das neue Arbeitsumfeld zu integrieren.

«Ich wurde von allen, die ich getroffen habe, so herzlich willkommen geheissen, und es herrscht ein echtes Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Konzentration in der Fabrik – und eine Menge Aufregung», schwärmt der Team-Neuling. «Ich gehe aufgeregt und motiviert in diese neue Formel-1-Saison, um alles zu geben. Ich denke, meine Entschlossenheit, Leistung zu bringen, ist mit zunehmender Erfahrung nur gewachsen und ich freue mich darauf, das nächste Kapitel meiner Karriere zu beginnen», fügt er kämpferisch an.

Bereits am morgigen Dienstag wird der neue Renner aus Woking auf die Piste gelassen. Im Rahmen der erlaubten Filmtage dürfen sowohl Ricciardo als auch Norris ihr neues GP-Auto zum ersten Mal bewegen.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi