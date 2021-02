Toyoharu Tanabe (Honda): Mit Paukenschlag gehen

​Der Japaner Toyoharu Tanabe vor der letzten GP-Saison als Formel-1-Technikchef von Honda: «Wir wollen die Königsklasse mit einem Paukenschlag verlassen. Die Prüfstandswerte entsprechen unseren Erwartungen.»

Honda will sich als Sieger aus der Formel 1 verabschieden: Das Triebwerk RA621H soll Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erlauben, bei der Vergabe des WM-Titels ein Wörtchen mitzureden, der Niederländer und sein mexikanischer Stallgefährte Sergio Pérez wollen Grands Prix gewinnen. Parallel dazu hat AlphaTauri mit Honda-Power Podestränge in Visier, und Pierre Gasly hat mit seinem Sensationssieg von Monza 2020 bewiesen – wenn sich eine Chance bietet, dann greift der Franzose mit beiden Händen zu.

Der 60jährige Toyoharu Tanabe geht in seine letzte Saison als Formel-1-Technikchef von Honda. Der frühere Renningenieur von Gerhard Berger in McLaren-Honda-Zeiten sagt: «Dies wird unser letztes Jahr in der Königsklasse, und wir wollen die Formel-1-Bühne mit einem Paukenschlag verlassen. Dafür legen sich alle Spezialisten in den Motorwerken von Sakura und Milton Keynes gewaltig ins Zeug. Wir glauben, wir sind für die Saison 2021 sehr gut vorbereitet – mit Red Bull Racing und auch mit der Scuderia AlphaTauri. Klar wissen wir nicht, wo wir gemessen an der Konkurrenz stehen, bis wir auf die Testbahn gehen. Aber die Vorbereitung verläuft reibungslos.»

«Die Erkenntnisse von den Prüfständen entsprechen unseren Erwartungen. Um Leistung und Standfestigkeit zu erhöhen, haben wir am Verbrennungsmotor gearbeitet, am Turbolader und an der Energierückgewinnung. Wir haben auch versucht, das Triebwerk noch besser ins Auto zu installieren.»

Im Grunde handelt es sich hier um jenen Motor, den Honda eigentlich zur Saison 2022 bringen wollte. Toyoharu Tanabe weiter: «Als noch niemand von Corona sprach, bestand unser Plan darin, diesen Motor 2021 zu verwenden. Dann kam die Pandemie, danach der Lockdown. Wir beschlossen, die Einführung dieser Motorspezifikation auf 2022 zu verschieben. Dann jedoch entschied die Konzernleitung, die Formel 1 auf Ende 2021 zu verlassen, also haben wir den Plan erneut geändert und die Entwicklung wieder beschleunigt. Es war nicht ganz einfach, mit all diesen Veränderungen das Timing auf den Punkt zu bringen, aber wir haben es geschafft. Wir wollen unser Bestes geben, bevor wir Auf Wiedersehen sagen.»

Was traut Tanabe AlphaTauri 2021 zu? Der Japaner sagt: «Der Kampf im Mittelfeld ist 2020 intensiver geworden. Wenige Zehntelsekunden können gleich mehrere Ränge bedeuten. Wir erkennen beim Rennstall aus Faenza einen Aufwärtstrend, der so weitergehen sollte.»



Premiere für Honda in dieser jüngsten Phase ihres Formel-1-Engagements: Sie können mit einem japanischen Piloten arbeiten, Yuki Tsunoda. Tanabe: «Natürlich haben wir uns sehr darüber gefreut, dass ein Honda-Schützling den Schritt in die Formel 1 gechafft hat. Er ist der erste japanische GP-Fahrer seit Kamui Kobayashi vor sieben Jahren. Er wird auf Hürden stossen. Aber er hat in der Formel 3 und in der Formel 2 gezeigt, wie anpassungsfähig er ist. Für die japanischen Fans ist sein Aufstieg in die Königsklasse ein Riesen-Ding. Ich hoffe, er kann seinen angriffslustigen Fahrstil auch in der Formel 1 umsetzen.»



Tanabe ist erleichtert, wie im Dreieck zwischen Autosport-Weltverband, Formel-1-Management und den Rennställen der Weg geebnet wurde, damit Red Bull die Honda-Technik über 2021 hinaus verwenden kann. «Das ist für alle Beteiligten die beste Lösung. Ich bin froh, dass wir Red Bull Racing und AlphaTauri auf diese Weise beistehen und auch der Formel 1 etwas beitragen können. Honda geht, aber in gewisser Weise bleiben wir dem Sport verbunden, so wie es unserer Rolle und unserer Historie in der Königsklasse würdig ist.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi