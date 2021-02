Daniel Ricciardo: Sitzprobe verpatzt, ohne Extrawurst

​Daniel Ricciardo spricht über eine Sitzprobe bei McLaren, die nicht nach Plan verlaufen ist. Der 31jährige Australier will Weltmeister werden, wird aber bei McLaren keine Extrawurst gebraten bekommen.

Daniel Ricciardo hat für drei Jahre bei McLaren unterzeichnet, 2021 bis Ende 2023. Wenn die Formel 1 2022 mit einer neuen Rennwagen-Generation in eine neue Ära tritt, so erhofft sich der siebenfache GP-Sieger einen markanten Schritt nach vorne.

«Drei Jahre geben mir genügend Zeit, um mein Ziel zu verwirklichen», glaubt der 31-Jährige aus Perth. «Ich hatte immer damit geliebäugelt, zu McLaren zu gehen, aber vor zwei oder drei Jahren waren noch nicht alle Stellen so erstklassig besetzt wie heute.»

Mit einer Vorzugsbehandlung darf Ricciardo nicht rechnen, wie Teamchef Andreas Seidl klargemacht hat: «Wir haben bei McLaren keine Nummer 1 und Nummer 2. Das ist für einen Rennstall weder notwendig noch gesund.»

Der Passauer Seidl mit dem Fahrerduo Daniel Ricciardo und Lando Norris happy: «Lando ist schon fast ein McLaren-Veteran, und GP-Sieger Daniel wird zur Referenz, was uns in den letzten zwei Jahren vielleicht gefehlt hat.»



Daniel Ricciardo hat auch enthüllt, wie die erste Sitzprobe bei McLaren verlaufen ist – nicht ganz wie erwartet. Der Australier erzählt: «Ich habe halt ein wenig breite Hüften, oder nennen wir es besser robuste Knochen! Wir hatten die erste Attrappe des neuen Chassis, und ich presste mich mehr schlecht als recht hinein. Aber zum Glück konnten wir das mit dem Sitz korrigieren, die Überlebenszelle an sich ist nicht zu schmal für mich.»



«Ich bin da in der Formel 1 ein wenig an der Grenze. Natürlich will ein Designer sein Auto so kompakt als möglich bauen, und meine Hüften kommen immer ein wenig in die Quere. Ich sage dann jeweils: ‚Macht es einfach so, dass ich bequem sitze, und wenn ihr glaubt, ihr müsst dafür eine Zehntelsekunde pro Runde an Aerodynamik opfern, dann fahre ich einfach schneller.’»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi