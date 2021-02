Strafpunkte: Wer geht vorbelastet in die Saison 2021?

​Die Formel 1 hat vor sieben Jahren ein Strafpunktesystem eingeführt, das Vergehen über den Saisonschluss hinaus auflistet. Strafpunkte entfallen erst ein Jahr nach dem Foul. Wer geht vorbelastet in die Saison?

In der Formel-1-Saison 2020 hätte Weltmeister Lewis Hamilton beinahe eine Marke erreicht, die kein Fahrer schaffen will: Der Brite stand kurz davor, als erster Pilot seit Romain Grosjean 2012 gesperrt zu werden. Nach dem Auslösen einer Startkollision in Belgien 2012 musste der Genfer einmal aussetzen. In Monza fuhr damals Lotus-Testfahrer Jérôme d’Ambrosio anstelle von Grosjean.

Zur Saison 2014 hin führte der Autosport-Weltverband FIA ein Strafpunktesystem ein: Maximal elf Strafpunkte darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt gewissermassen auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen. Hamilton stand bei zehn Punkten und wusste: Viel darf da nicht mehr kommen.

Aber wie sieht das eigentlich vor der GP-Saison 2021 aus? Wer sind die bösen Buben und wer die Unschuldslämmchen? Wir haben rasch nachgeblättert. Von den 20 Stammpiloten im Startfeld 2021 gehen folgende elf Fahrer vorbelastet in die neue Saison, jeweils mit den einzelnen Punkten für das Vergehen.

Lewis Hamilton 6 Strafpunkte

Österreich: 2 (zu wenig verlangsamt unter gelber Flagge)

Österreich: 2 (Auslöser einer Kollision)

Italien: 2 (trotz roter Ampel an die Box gefahren)



George Russell 6

Grossbritannien: 3 (zu wenig verlangsamt unter gelber Flagge)

Türkei: 3 (zu wenig verlangsamt unter gelber Flagge)



Lando Norris 5

Steiermark: 2 (Überholen unter gelber Flagge)

Türkei: 3 (zu wenig verlangsamt unter gelber Flagge)



Kimi Räikkönen 4

Ungarn: 1 (Auto falsch in die Startaufstellung platziert)

Toskana: 1 (unkorrekt in die Boxengasse gefahren)

Eifel: 2 (Auslöser einer Kollision)



Antonio Giovinazzi 3

Grossbritannien: 1 (inkorrektes Verhalten hinter dem Safety-Car)

Italien: 2 (trotz roter Ampel an die Box gefahren)



Lance Stroll 3

Portugal: 2 (Auslöser einer Kollision)

Portugal: 1 (Streckenbegrenzung missachtet)



Charles Leclerc 3

Steiermark: 1 (Behinderung)

Sakhir: 2 (Auslöser einer Kollision)



Sergio Pérez 2

Spanien: 1 (blaue Flaggen missachtet)

Toskana: 1 (Auslöser einer Kollision)



Daniel Ricciardo 1

Russland: 1 (Anweisung der Rennleitung missachtet)



Esteban Ocon 1

Silverstone 70: 1 (Behinderung)



Carlos Sainz 1

Türkei: 1 (Behinderung)



GP-Fahrer 2020 mit reiner Weste

Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Pierre Gasly, Nicholas Latifi



GP-Fahrer ohne Einsätze 2020

Fernando Alonso, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi