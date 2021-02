Jack Doohan: «Michael Schumacher war mein Held»

​Formel-3-Fahrer Jack Doohan (18), Sohn der australischen Motorrad-Legende Mick Doohan (55) verrät: «Ich bin zwar mit Motorrädern gross geworden, aber mein Held war immer Michael Schumacher.»

2020 hat Jack Doohan viel Lehrgeld bezahlt. Der 18jährige Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan ist in seiner ersten Formel-3-EM-Saison punktelos Gesamt-26. geworden, mit HWA Racelab war die beste Platzierung ein elfter Platz beim Finale von Mugello. 2021 geht der 18jährige Red Bull-Junior in seine zweite F3-Saison, dieses Mal mit dem italienischen Trident-Rennstall. Ende Oktober 2020 hat der junge Doohan beim Nachsaisontest in Jerez Bestzeit erzielt.

Jack erzählt: «Ich bin wegen Dad natürlich mit Motorrädern aufgewachsen, mein Leben drehte sich um Bikes und Dirt Bikes. Mein Vater war zwar fünffacher Weltmeister, aber es gab da nie Druck seinerseits. Als ich sieben Jahre alt war, fuhr ich mein erstes Kartrennen. Ich lebte in Queensland, das Rennen fand aber in New South Wales statt, also jenseits der australischen Bundesgrenze. Ich wurde überrundet. Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen, in der Woche danach habe ich zum ersten Mal gewonnen.»

2018 stieg Jack in den Autosport ein, er wurde in der britischen Formel-4-Meisterschaft Fünfter, dazu fuhr er auch in Italien und Deutschland F4-Rennen. 2019 wurde er in der asiatischen Formel 3 Gesamtzweiter, diese Leistung wiederholte er 2019/2020. 2020 folgte dann die erste EM-Saison in der Formel 3, Motto – Lehrjahre sind keine Herrenjahre.

Doohan schätzt sich selber so ein: «Ich fühle mich am wohlsten in Hochgeschwindigkeitskurven, irgendwie scheinen die mir zu liegen. Wenn ich auf meine erste Formel-3-Saison zurückblicke, dann muss ich mir vorwerfen, oft mehr aus dem Wagen holen zu wollen, als es möglich ist», so der Australier auf der offiziellen Formel-3-Seite. «Aber schnelle Pisten liegen mir, weil ich eigentlich einen sanften Fahrstil habe. Langsame Passagen, sagen wir Sektor 3 in Barcelona, sind nicht meine Stärke, da muss ich an mir arbeiten.»



Mick Doohan hat 54 GP-Siege errungen und fünf WM-Titel, aber Jack Doohan sagt über seinen Rennhelden: «Das war für mich Michael Schumacher. Ich hatte das grosse Glück, dass mein Vater und Michael sich angefreundet hatten. Ab und an hat uns Michael zuhause in Australien besucht, dann hat er jeweils bei uns gewohnt. Und als beide eine Weile lang Wohnsitz in Monte Carlo hatten, waren sie Nachbarn.»



«Als ich drei Jahre alt war, haben meine Schwester und ich von Michael unsere ersten Karts geschenkt bekommen. Es ist fabelhaft, was Schumacher in seiner Karriere alles erreicht hat, seine ganze Mentalität ist eindrucksvoll, deshalb schaute ich so zu ihm auf. Da sind sich Michael und mein Vater sehr ähnlich: Auch Dad eine Weltkarriere aus dem Nichts aufgebaut, nur dank Hingabe und Arbeitseinstellung haben sie es so weit gebracht – das finde ich überaus bewundernswert.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi