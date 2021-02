Haas oder Williams: Wer angelt die BWT-Millionen?

​Aus Racing Point ist Aston Martin geworden, statt des Pink-Panthers erleben wir 2021 die Rückkehr von British Racing Green. Die Frage bleibt: Wer angelt die Millionen von Sponsor BWT – Haas oder Williams?

Jahrelang waren die Rennwagen von Force India/Racing Point zwei erfrischend auffällige Farbtupfer im Formel-1-Feld – aufgrund der hauptsächlich pinkfarbenen Lackierung von Sponsor BWT (Best Water Technology). Anfang 2020 wurde der neue Wagen von Racing Point sogar am BWT-Hauptsitz in Mondsee präsentiert. BWT-CEO Andreas Weissenbacher, vor fünf Jahren über die DTM in die Formel 1 gekommen, gestand damals: «Unser Investment ins Team stieg prozentual höher als das Budget von Racing Point.» Damit zahlten die Österreicher wohl an die 30 Millionen Euro in die Kasse des Rennstalls aus Silverstone.

Aus Racing Point ist inzwischen Aston Martin geworden, das Team hat die Farbe von Pink zu British Racing Green gewechselt und mit Cognizant (IT-Dienstleister) einen neuen Titelsponsor gewonnen. Da bei BWT kein Formel-1-Verdruss zu erkennen ist, drängt sich die Frage auf: Wo dockt das Unternehmen nach vier Jahren mit Force India/Racing Point nun an?

Verhandelt wird offenbar mit Williams und Haas. Wobei zu solchen Gesprächen weder Williams noch Haas noch BWT Stellung nehmen. Williams trennte sich im Juni 2020 von Titelsponsor ROKiT, die bisherigen Partner Sofina (Lebensmittelkonzern der Latifi-Familie) und Acronis (Software) wurden grösser aufs Auto gepackt. Haas ist seit September 2019 ohne Titelsponsor, nach einem überaus peinlichen Hin und Her mit Rich Energy.

Besonders Haas ist für BWT verlockend, aufgrund des GP-Debütanten Mick Schumacher, der in der kommenden Saison grosse Medienaufmerksamkeit erhalten wird. Für dessen russischen Stallgefährten Nikita Mazepin wäre das Pink von BWT nicht neu: 2018 testete der Moskauer für den damals Force India genannten Rennstall bereits in Rosa.



Haas hat noch nicht verkündet, wann das 2021er Auto präsentiert wird. Williams präsentiert spät, erst eine Woche vor dem Beginn der Wintertests (ab 12. März drei Tage).





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi