Flavio Briatore warnt Fernando Alonso: Sperr dich ein

​Der Italiener Flavio Briatore, langjähriger Wegbegleiter von Formel-1-Champion Fernando Alonso, spricht über den Radunfall seines Freundes. «Radfahren ist saugefährlich. Ich sagte zu ihm – ich sperr dich ein.»

Fernando Alonso jagte seinen Fans einen gewaltigen Schreck ein: Der zweifache Formel-1-Champion und Langstrecken-Weltmeister zog sich am 11. Februar bei einem Unfall unweit von Lugano (Schweiz) Verletzungen am Oberkiefer zu: Der 32fache GP-Sieger hatte mit seinem Rennrad trainiert, als ein entgegenkommendes Fahrzeug unerwartet abbog und dem Alpine-GP-Piloten den Weg abschnitt, Fernando konnte nicht ausweichen und prallte auf Höhe des rechten Kotflügels ins Auto. Alonso musste in einer Berner Klinik operiert werden, konnte das Krankenhaus aber nach zwei Tagen verlassen.

In einem Videointerview mit unserem Kollegen Peter Windsor hat Alonsos langjähriger Wegbegleiter Flavio Briatore ein paar Einzelheiten zum Unfall und seinen Folgen erklärt. Der 70jährige Unternehmer sagt: «Fernando konnte einen Tag lang nicht sprechen. Das lag aber nicht an seinen Verletzungen, sondern an einer besonderen Gesichtsmaske, die bis zu seinen Augen hochreichte. Er hat sehr viel Glück gehabt, mit zwei gebrochenen Zähnen davongekommen zu sein.»

«Er ist schon wieder am Trainieren und erholt sich schnell. Ich bin komplett überzeugt, dass es kein Problem sein wird, an den Wintertests teilzunehmen, die am 12. März beginnen. Fernando wird bereit sein.»

«Ich habe Fernando Alonso gewarnt – hör endlich auf, mit dem Rennrad auszurücken und auf der Strasse zu fahren, das ist einfach saugefährlich! Fahr lieber in die Berge hoch und trainiere mit dem Mountain-Bike, dort, wo es weniger Strassenverkehr hat. Aber er will einfach nicht hören. Ich habe ihm sogar gedroht: Ich sperr dich in der Garage ein!»

Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zeigt sich der 32-fache GP-Sieger gerne beim Training an der frischen Luft und im Fitnessraum. «Ich bin mit allem zufrieden und sehr dankbar für alle eure Nachrichten», twitterte der 32fache GP-Sieger vor wenigen Tagen.





