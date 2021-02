Alex Albon: «2022 wieder am Formel-1-Start stehen»

​Ende 2020 hat Alexander Albon die bittere Pille schlucken müssen, dass er bei Red Bull Racing-Honda durch Sergio Pérez ersetzt wird. Der Thai-Brite sagt: «Ich blicke nach vorne, ich will 2022 wieder Formel 1 fahren.»

Im Dezember 2020 wurde dem 24jährigen Alexander Albon eröffnet: Es hat nicht gereicht. Der in London geborene Thai-Brite kann sein Cockpit bei Red Bull Racing-Honda für 2021 nicht behalten, neuer Stallgefährte von Max Verstappen ist der Mexikaner Sergio Pérez. Albon tritt 2021 als Reservefahrer von RBR auf und fährt DTM-Rennen. Der WM-Siebte von 2020 sagt: «Natürlich war ich enttäuscht, aber das habe ich sehr schnell abgestreift. Seither blicke ich nach vorne, ich will 2022 wieder Formel 1 fahren.»

In einer Videokonferenz vom 22. Februar vertieft Albon: «Nach einer für dich schmerzlichen Entscheidung bringt es nichts, im Selbstmitleid zu suhlen. Du musst dich sofort aufrappeln und dich auf das Wesentliche konzentrieren – das Ziel, 2022 wieder in der Formel 1 am Start zu stehen.»

«Ich will in der übernächsten Saison wieder Grands Prix fahren. Zudem ist die Lage rund um Corona noch immer unberechenbar, also halte ich mich natürlich auf der Höhe, um jederzeit einspringen zu können. Mein Training war daher so intensiv, als würde ich Ende März in Bahrain fahren. Ich sitze regelmässig im Rennsimulator, und ich hoffe, dass ich ein paar Tage hinter dem Lenkrad erhalte, vielleicht im Rahmen von Reifentests.»

«Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Rückschlag verdauen muss. Letzlich musst du dir über die Frage klar werden: Wie sehr will ich das wirklich? Antwort: Ich will das stärker als jeder andere Fahrer, ich bin wild entschlossen, alles dafür zu tun, wieder Formel-1-Rennen zu fahren, und ich lasse mich nicht aufhalten.»

«Also gilt: Kopf runter und durch. Ich habe es in die Formel 1 geschafft, weil ich dafür hart gearbeitet und an mich geglaubt habe. Daran hat sich nichts geändert.»



«Ich rede nicht schön, dass 2020 eine schwierige Saison war mit einem schwierig zu fahrenden Auto. Aber ich denke nicht auf die Art ‘Wieso ist mir dies passiert und das?’ Ich denke vielmehr: ‚Was kann ich tun, damit ich es zurück schaffe?’ Ich werde mich hundertprozentig dafür einsetzen, als dritter Mann einen möglichst guten Job zu machen, um eine neue Chance zu erhalten.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi