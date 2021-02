Robert Kubica (Alfa Romeo): «Seltsam für die Fans»

​GP-Sieger Robert Kubica arbeitet auch 2021 als dritter Mann neben Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo Racing. Was der polnische Pilot über die kommende Saison zu sagen hat.

Formel-1-Routinier Robert Kubica (36) wird bei Alfa Romeo Racing erneut eine wichtig Rolle spielen. Teamchef Frédéric Vasseur sagt: «Ich will sicherstellen, dass Robert mindestens alle zwei Monate im Auto sitzt. Erstens, weil seine Eindrücke als erfahrener Mann für die Techniker wichtig sind; zweitens, weil er am Rennlenkrad prüfen soll, wie genau unser Rennsimulator ist.»

Der Pole Kubica, 2008 mit BMW-Sauber WM-Vierter geworden und damals Sieger des Kanada-GP, sagt über die beste und die schlimmste Seite seines Jobs als Entwicklungs- und Reservefahrer: «Die beste Seite besteht darin, dass ich auch weiterhin ein Formel-1-Auto fahren kann. Die schlimmste Seite ist, dass ich den anderen beim Rennfahren zusehen muss. Wenn du ein Racer durch und durch bist, dann würdest du natürlich am liebsten Grands Prix bestreiten. Zum Glück habe ich noch ein Rennprogramm bei den Sportwagen.»

Wann genau wird der 97fache GP-Teilnehmer im Auto sitzen? Der Krakauer antwortet: «Das müssen wir uns im Detail noch ansehen. Das Timing wird nicht einfacher dadurch, dass wir am Freitag nur noch zwei Mal eine Stunde lang fahren, statt zwei Mal 90 Minuten wie zuvor. Unterm Strich muss das Teamchef Fred Vasseur entscheiden.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali will 2021 an vier GP-Wochenenden mit dem Format experimentieren: Qualifikation am Freitag, Spritrennen am Samstag, Grand Prix am Sonntag. Kubica meint dazu: «Ich sehe das aus Perspektive des Zuschauers, weil ich kein Einsatzpilot bin. Ich glaube nicht, dass das Wochenend-Format der Schlüssel dazu ist, die Formel 1 spektakulärer zu machen. Ich mag das Format so, wie es heute ist. Es liegt in der DNA des Sports, dass wir am Samstag das Abschlusstraining erleben. Es wird für die Fans seltsam sein, schon am Freitag eine Quali zu sehen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi