Nach Rad-Unfall: Fernando Alonso trainiert wieder

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso trainiert nach seinem Radunfall und der Operation am Oberkiefer wieder fleissig. Der zweifache Weltmeister bereitet sich auf sein Comeback mit dem Alpine F1 Team vor.

Der Unfall ereignete sich beim Radtraining in der Schweiz: Fernando Alonso geriet mit einem Fahrzeug, das abbiegen wollte, aneinander und stürzte so unglücklich, dass er sich einen Bruch am Oberkiefer zuzog. Dieser musste operativ korrigiert werden. Der Eingriff verlief wie geplant und Alonso konnte nach 48 Stunden, die er zur Beobachtung noch im Krankenhaus in Bern verbringen musste, wieder nach Hause.

Schon zuvor hatte sich der zweifache Weltmeister, der in diesem Jahr mit dem Alpine F1 Team in die Formel 1 zurückkehrt, in den sozialen Medien gemeldet und seinen Fans für die vielen Genesungswünsche gedankt. «Ich bin okay und freue mich darauf, 2021 in Angriff zu nehmen», erklärte der 39-Jährige.

Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zeigt sich der 32-fache GP-Sieger gerne beim Training an der frischen Luft und im Fitnessraum. «Ich bin mit allem zufrieden und sehr dankbar für alle eure Messages», twitterte er vor wenigen Tagen. Und am heutigen Sonntag legte er zwei Bilder, die ihn beim Fitness- und Cardio-Training zeigen, nach. «Wir machen weiter», schreibt er dazu.

Die Fachspezialisten erwarten denn auch, dass Alonso die Vorsaisontestfahrten in Bahrain, die am 12. März beginnen, problemlos bestreiten kann. Auf dem Wüstenkurs findet am 28. März auch das erste Rennen des Jahres statt.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi