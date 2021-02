Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): Klares Bild nach Test

​Mit 41 Jahren ist Kimi Räikkönen der Formel-1-Opa: Keiner hat mehr Rennen bestritten als «Iceman», inzwischen sind es 330 WM-Läufe. Der Weltmeister von 2007 will 2021 wieder bessere Ergebnisse einfahren.

Kimi Räikkönen kann bei diesem Thema ein wenig zickig werden: Der Formel-1-Champion von 2007 wird nicht gerne auf sein Alter (41) oder auf seinen Rekord an gefahrenen Rennen (330) angesprochen. «Das ist mir schnuppe», pflegt der 21fache GP-Sieger in solchen Momenten zu sagen, «mir ist nur wichtig, wie wir unser Auto schneller machen können. Ich bin hier wegen des Rennsports, auf das ganze Drum und Dran könnte ich gut verzichten.»

Das ist auch wichtig, denn in der vergangenen Saison war sein von Sauber Motorsport eingesetzter Alfa Romeo schlicht zu langsam. Kimi erinnerte sich zum WM-Finale 2020: «Wir ahnten bereits bei den Testfahrten in Barcelona 2020, dass wir nicht auf jenem Niveau waren, das wir erreichen wollten. Das war natürlich enttäuschend. Wir haben sehr viel Arbeit vor uns.»

Alfa Romeo hat eine enttäuschende Saison hinter sich: nur achter WM-Schlussrang, ganze acht Punkte geholt an 17 GP-Wochenenden. Noch schlechter waren 2020 nur Haas (drei Punkte) und Williams (ohne Punkte). Ein Jahr zuvor war Alfa Romeo zwar ebenfalls WM-Achter geworden, aber mit immerhin 57 Punkten.

Das beste Ergebnis des unverwüstlichen Räikkönen in der Saison 2019 – Platz 4 in Brasilien. Das beste Ergebnis in der Saison 2020: zwei neunte Ränge, in Mugello und Imola. 2019 wurde der Formel-1-Champion von 2007 noch WM-Zwölfter, 2020 ist «Iceman» auf den 16. Platz abgerutscht



Kimi weiter über 2020: «Die Fahrzeugbalance war oft in Ordnung, aber wir waren zu wenig schnell. Im Grunde ist es in der Formel 1 jedes Mal das Gleiche – du brauchst mehr Motorleistung und mehr Abtrieb. Das macht alles einfacher.»



Ferrari hat für 2021 einen neuen Motor gebaut, für den Abtrieb hingegen sind die Sauber-Leute zuständig. Kimi Räikkönen glaubt fest daran, dass seine Jungs einen besseren Job gemacht haben.



Kimi Räikkönen sagt zur kommenden Saison und und zum neuen Arbeitsgerät: «Es ist immer schön, ein neues Auto zu sehen. Wir hatten einige Regeländerungen. Noch ist nicht klar, wie sich das auswirken wird. Ich hoffe, es läuft besser als 2020.Während des Tests werden wir ein klareres Bild erhalten.»



«Ich habe einige Zeit mit meiner Familie hinter mir, sehr entspannt, ein ganz normales Leben. Klar freue ich mich auf die Saison, aber im Moment gibt es zu viele Fragezeichen. Wir werden erst beim Test erstmals spüren, wo ungefähr wir stehen, dann findet bald das erste Rennen statt. Dann werden wir schlauer sein.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi