Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): Letzte Gnadenfrist

​Antonio Giovinazzi (27) geht in seine dritte volle Saison mit Sauber Motorsport und Alfa Romeo Racing. Der Italiener weiss, dass er sich erneut markant steigern muss, wenn er in der Formel 1 bleiben will.

Ferrari hat ein Luxusproblem: zu viele aufstrebende Talente aus der eigenen Fahrer-Akademie, zu wenige Cockpits in der Königsklasse. Für 2021 hat Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bei Alfa Romeo dem 27jährigen Antonio Giovinazzi nochmals eine Formel-1-Chance geschenkt, was den Talent-Stau nicht vereinfacht. Mick Schumacher wird 2021 bei Haas in die Formel-1-Lehre gehen. Micks früherer Formel-2-Rivale Callum Ilott ist dritter Mann bei Ferrari neben Charles Leclerc und Carlos Sainz, eine reine Notlösung. In der Formel 2 drängeln Robert Shwartzman nach und Marcus Armstrong.

Dies alles weiss auch Antonio Giovinazzi, der sich 2021 erneut bewähren muss. Vielleicht wird Ende der kommenden Saison seine Rettung sein, dass Kimi Räikkönen in Formel-1-Rente gehen könnte. Aber daran will der Italiener Giovinazzi noch nicht denken.

Giovinazzi hat seine zweite volle Formel-1-Saison erneut als 17. abgeschlossen, kein Ruhmesblatt. Für ihn spricht, dass er sich gemessen an Kimi Räikkönen verbessert hat, nicht an Punkten, sondern an Sekundenbruchteilen auf der Stoppuhr.

Der Ferrari-Junior sagt: «Ich fühle mich viel besser vorbereitet als vor früheren Saisons. Ich merke, wie ich in jedem Jahr Fortschritte mache. Ich will an meinen weniger starken Seiten arbeiten.»

Die weniger starken Seiten gemäss Teamchef Fred Vasseur: «Die Leistungen von Antonio im Rennen müssen konstanter werden. Es ist auch an der Zeit, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen und mehr Entscheidungen zu treffen.»



Zur Aussicht auf Sprintrennen sagt Giovinazzi: «Ich hatte so etwas bereits in der Formel 2. Auch wenn damals die Voraussetzungen anders waren, weil in der Formel 1 nicht mit umgedrehten Startaufstellungen gearbeitet wird. In der Königsklasse soll ein wenig mit dem Format experimentiert werden, und ich bin selber gespannt zu sehen, wie sich das entwickeln wird.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi