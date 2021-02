Antonio Giovinazzi: «Habe sehr hart trainiert»

Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi nutzt die Winterpause, um sich auf seine dritte Formel-1-Saison vorzubereiten. Der 27-jährige Italiener hat sich ehrgeizige Ziele für die Saison 2021 gesteckt.

Im vergangenen Jahr konnte Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo-Renner nicht glänzen. Der Italiener schaffte es nur in drei der 17 WM-Läufe in die Top-10 – und das auch nur knapp. Seine Saisonbestleistung erzielte er beim Auftakt auf dem Red Bull Ring in Spielberg: Als Neunter sammelte er gleich zwei Punkte.

Danach musste sich der 27-jährige Alfa Romeo-Pilot aber bis zum Rennen auf dem Nürburgring gedulden, bis er wieder zu den besten Zehn gehörte. Sowohl in der Eifel als auch zwei Rennen später in Imola wurde er jeweils Zehnter und sicherte sich damit den letzten WM-Zähler. Am Ende belegte er den 17. Schlussrang in der WM-Tabelle.

In diesem Jahr soll alles anders werden, und Giovinazzi setzt alles daran, um die Saison 2021 erfolgreicher zu gestalten. Er ist sich sicher: «Da ich schon zwei Jahre bei diesem Team an Bord bin, kenne ich die Mitarbeiter sehr viel besser, und das wirkt sich natürlich auch auf die Zusammenarbeit aus. Und natürlich bleibt das Ziel dasselbe: Wir wollen gemeinsam möglichst viele Punkte einfahren.»

«Mein Traum wäre es, einen Podestplatz mit dieser Mannschaft zu erzielen, das steht ganz oben auf der Wunschliste, aber wir müssen abwarten und schauen, wo wir in Sachen Performance und Speed stehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr sehr gut abschneiden werden», erklärte der 40-fache GP-Teilnehmer, der hart arbeitet, um seinen Beitrag zum Erfolg zu leisten.

«Als Fahrer will ich mich natürlich verbessern, das habe ich auch im vergangenen Jahr im Vergleich zur Debüt-Saison 2018 geschafft. Nun will ich einen weiteren Schritt nach vorne machen. Ich habe sehr hart trainiert und nun freue ich mich einfach nur darauf, wieder ins Cockpit zu steigen. Wir wissen, dass es schwierig werden könnte, aber ich bin zuversichtlich, dass sich die harte Arbeit auszahlen wird», erklärte Giovinazzi kämpferisch.

Sein neuer Dienstwagen C41 wird am morgigen Freitag in Barcelona im Rahmen eines Filmtages zum ersten Mal ausrücken. Am Steuer sollen aber weder Giovinazzi noch sein Teamkollege Kimi Räikkönen sitzen, sondern Edeltester Robert Kubica.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi