Aston Martin 2021 mit BWT: Grün trifft Pink

​Aus dem Pink-Panther von Racing Point wird in der Saison 2021 der Aston Martin im edlen British Racing Green. Dennoch bleibt Sponsor BWT (Best Water Technology) dem Team aus Silverstone verbunden.

Man konnte das Rosa der Pink-Panther von Force India/Racing Point nun mögen oder nicht, aber Fakt ist: Die Rennwagen fielen auf in dieser hauptsächlich pinkfarbenen Lackierung von Sponsor BWT (Best Water Technology). Anfang 2020 wurde der neue Wagen von Racing Point sogar am BWT-Hauptsitz in Mondsee präsentiert. BWT-CEO Andreas Weissenbacher, vor fünf Jahren über die DTM in die Formel 1 gekommen, gestand damals: «Unser Investment ins Team stieg prozentual höher als das Budget von Racing Point.» Damit zahlten die Österreicher wohl an die 30 Millionen Euro in die Kasse des Rennstalls aus Silverstone.

Aus Racing Point ist inzwischen Aston Martin geworden, das Team hat die Farbe von Pink zu British Racing Green gewechselt und mit Cognizant (IT-Dienstleister) einen neuen Titelsponsor gewonnen. Das nährte Spekulationen: Wo würde BWT nach vier Jahren mit Force India/Racing Point nun andocken? Bei Haas? Bei Williams vielleicht?

Nun kennen wir die Antwort: Racing Point ist Geschichte, aber BWT bleibt dem Rennstall aus Silverstone verbunden. Aston Martin schreibt dazu: «Die Verbindung mit BWT geht zurück auf das Jahr 2017, als die pinkfarbene Lackierung in der Formel 1 wie ein Blitz eingeschlagen hat. Wenn wir am 3. März unser Team vorstellen, wird der Look ein anderer sein, samt einer neuen Grundfarbe. Aber die Marke BWT bleibt uns verbunden, mit den Logos auf den Rennwagen.»

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer: «BWT war in den vergangenen Jahren ein treuer Partner, und wir freuen uns sehr darüber, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen können.»



BWT-CEO Andreas Weissenbacher: «Ich bin stolz, dass wir diesem wunderbaren Rennstall verbunden bleiben und nun mit Aston Martin ein neues Kapitel beginnen. Wir haben eine starke Saison 2020 hinter uns, und die Zukunft sieht vielversprechend aus. Wir wollen das Team auf diesem Weg begleiten.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi