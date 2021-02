Mick Schumacher in Quarantäne, Haas-Renner am 4. März 25.02.2021 - 10:15 Von Mathias Brunner

Mick Schumacher 2020 in Bahrain Mick Schumacher beim Training in England

​Am 4. März erfahren wir, wie der Haas-Rennwagen aussieht, mit dem Mick Schumacher am 28. März in Bahrain sein Grand-Prix-Debüt geben will. Die US-Amerikaner gehen in ihre sechste Formel-1-Saison.