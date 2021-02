Ferrari: Umstrukturierung soll Fortschritte bringen

Ferrari hat die technischen Rollen und Verantwortlichkeiten neu definiert, um in Zukunft effizient und erfolgreich arbeiten zu können. Mattia Binotto bleibt Teamchef und Managing Director.

Mit dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung hat Ferrari im vergangenen Jahr das schlechteste Saisonergebnis in vierzig Jahren erzielt. Teamchef Mattia Binotto stellte nach dem schwierigen Jahr fest: «Noch so eine Saison wäre inakzeptabel.» Das Ziel des ältesten GP-Rennstalls der Welt ist angesichts der Erwartungshaltung der Fans bescheiden. Die Vorgabe lautet: Rang 3 in der Team-Wertung.

Um diese zu erreichen hat man in Maranello die Rollen und Verantwortlichkeiten in den technischen Abteilungen neu definiert und die Chassis-Abteilung reorganisiert. Um in Zukunft effizienter und effektiver zu arbeiten, wurden vier Hauptbereiche definiert.

Die Abteilung, die sich mit dem Konzept des Fahrzeugs befasst, wird von David Sanchez geleitet. Der Abteilung «Chassis Performance Engineering» steht Enrico Cardile vor, der nach Simone Restas Wechsel zum Haas-Team die Position des Chassis-Chefs übernommen hat. Die Chassis-Projektierung verantwortet Fabio Montecchi und für den Betrieb der Fahrzeuge ist Diego Ioverno zuständig.

An der Spitze der Scuderia mit dem berühmten Pferdchen im Logo steht immer noch Mattia Binotto, dem Cardile (Chassis), Enrico Gualtieri (Antriebseinheit), Sportdirektor Laurent Mekies (Racing) und Gianmaria Fulgenzi (Zulieferung) direkt berichten.

Die Chassis-Abteilung wird unter der Leitung von Cardile auch die Entwicklungsarbeit an der Strecke übernehmen. Auch im kommerziellen Bereich gibt es Neuerungen, um Binotto zu entlasten. So kümmert sich Nicola Boari um Marketing und Events.

Die Hoffnungen von Binotto und seiner Mannschaft ruhen auf der neuen Antriebseinheit, denn der Motor gehörte zu den grössten Schwachpunkten der Roten im vergangenen Jahr. Wie gut das neue Triebwerk ist, wird sich bei den Vorsaisontestfahrten zeigen, die am 12. März beginnen. Nur zwei Tage davor präsentiert die Scuderia das Auto, mit dem Charles Leclerc und Carlos Sainz in der anstehenden Saison auf Punktejagd gehen werden.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi