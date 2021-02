Ferrari: Charles Leclerc und Carlos Sainz in Jerez

​Die Formel 1 hat sich Testbeschränkungen auferlegt, aber es gibt Ausnahmen: Red Bull Racing fährt in Silverstone, und Charles Leclerc sowie Carlos Sainz testen mit Ferrari und Pirelli in Jerez.

Auch wenn die Formel 1 offiziell erst am 12. März wieder Fahrt aufnimmt, mit Beginn der Wintertests auf dem Bahrain International Circuit, so ist doch Motorengeheul zu hören: Red Bull Racing brachte am 23. Februar Sergio Pérez auf die Silverstone-Bahn, mit einem zwei Jahre alten GP-Renner, am 24. Februar sitzen der Mexikaner und Max Verstappen erstmals im neuen Modell des Typs RB16B. Auch Alex Albon wird zum Einsatz kommen, der Thai-Brite im RB15.

Anfang dieser Woche wird auf einer weiteren Rennstrecke getestet: Ferrari fährt für Pirelli den ersten 2021er Test des Jahres mit Niederquerschnittreifen.

Charles Leclerc und Carlos Sainz drehen drei Tage lang ihre Runden hinter verschlossenen Toren, Informationen von Ferrari gibt es zum Test überhaupt keine, Pirelli informiert spärlich.

Am ersten Tag setzte der Mailänder Formel-1-Alleinausrüster die Piste künstlich unter Wasser, um GP-Sieger Leclerc Regenreifen und Intermediates (für Mischverhältnisse) testen zu lassen. Der Monegasse legte nach Angaben von Pirelli 110 Runden zurück, dies an Bord eines auf die neue Radgrösse angepassten Modells des Typs SF90 aus der Saison 2019.



Am zweiten Tag fuhr zunächst erneut Leclerc, dann übernahm Carlos Sainz das Lenkrad. Sainz schlüpfte damit in seinen zweiten Formel-1-Ferrari, in Fiorano hatte der Madrilene schon den 2018er SF71H pilotiert. Dieses Mal ging es um die profillosen Slick-Reifen. Zusammen fuhren Leclerc und Sainz 85 Runden. Die Einsätze waren kürzer, mit zahlreichen verschiedenen Konstruktionen und Mischungen.



Das Programm wird am 24. Februar abgeschlossen, wenn die andalusische Rennstrecke von Jerez erneut künstlich unter Wasser gesetzt wird.



Insgesamt hat Pirelli in diesem Jahr an dreissig Testtagen die Möglichkeit, die neuen Walzen rennreif zu machen, die Italiener haben noch keinen exakten Testplan veröffentlicht. Die Niederquerschnittreifen auf 18 Zoll-Felgen werden 2022 zusammen mit der neuen Rennwagengeneration eingeführt.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi