AlphaTauri: Shakedown mit Gasly und Tsunoda in Imola

Wie das Schwesternteam Red Bull Racing hat auch AlphaTauri am Mittwoch die ersten Kilometer mit dem 2021er-Auto abgespult. Sowohl Pierre Gasly als auch Formel-1-Rookie Yuki Tsunoda durften Gas geben.

Den Schleier lüftete das AlphaTauri-Team bereits am vergangenen Freitag: Dann präsentierte der Rennstall aus Faenza als zweiter der zehn Formel-1-Rennställe den AT02, mit dem Pierre Gasly und Neuzugang Yuki Tsunoda in diesem Jahr auf WM-Punktejagd gehen werden. Am gestrigen Mittwoch – also am gleichen Tag wie Red Bull Racing mit dem RB16B – absolvierte der neue Renner seine ersten Runden.

Anders als das Schwesternteam, das den Shakedown im Rahmen eines Filmtages in Silverstone absolvierte, waren die Italiener auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola unterwegs. Gasly und Tsunoda legten zusammengezählt den Filmtag-Regeln entsprechend nicht mehr als 100 km zurück. Und wie die Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez waren auch sie auf den Demo-Reifen von Formel-1-Ausrüster Pirelli unterwegs.

Formel-1-Rookie Tsunoda durfte zuvor schon in älteren Formel-1-Rennern seines neuen Brötchengebers ausrücken, um sich auf seine Debütsaison in der Königsklasse vorzubereiten. Sein Teamkollege Gasly bereitet sich hingegen auf seine vierte volle Saison im GP-Zirkus vor. Der Franzose durfte bereits 2017 zum ersten Mal für AlphaTauri (damals noch Toro Rosso) an einem Grand Prix teilnehmen. Im vergangenen Jahr erzielte er in Monza seinen ersten GP-Sieg.

Bis die Formel-1-Fans alle GP-Renner gemeinsam auf der Piste sehen – und zwar auf den richtigen Reifen – müssen sie sich noch etwas gedulden: Am 12. März beginnen die Vorsaison-Testfahrten auf dem Wüstenkurs von Bahrain. Dort wird am 28. März auch das erste Kräftemessen der GP-Stars ausgetragen.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi»