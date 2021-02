Max Verstappen: Hohe Erwartungen an Sergio Pérez

Über seinen neuen Dienstwagen kann Red Bull Racing-Star Max Verstappen noch nicht viel sagen, wohl aber über seinen neuen Stallgefährten Sergio Pérez. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit», erklärt der Niederländer.

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen durfte im RB16B, mit dem er und Sergio «Checo» Pérez in diesem Jahr in der Formel 1 antreten werden, bereits seine ersten Runden drehen. Am gestrigen Mittwoch legte der Rennstall aus Milton Keynes einen Filmtag in Silverstone ein, bei dem beide Stammpiloten im 2021er-Auto ausrückten und die 100 erlaubten Kilometer abspulten.

Trotzdem bleibt der WM-Dritte des Vorjahres vorsichtig, wenn es um die Beurteilung seines Dienstwagens geht. «Wir waren ja auf den Demo-Reifen unterwegs, und das fühlt sich nie so an wie auf den echten Reifen. Ich gewinne da nicht viele Erkenntnisse, es geht vielmehr darum, das Auto auf die Strecke zu bringen und ein paar Runden zu drehen. Wir müssen abwarten, was in Bahrain geschehen wird, dann wissen wir mehr», lautet seine Antwort auf die entsprechende Frage in seiner Presserunde.

Für ihn spiele es keine Rolle, ob der neue Renner eine eigenartige Form oder Farbe hat, stellt er klar. «Solange es schnell ist – was für mich das Wichtigste ist – kümmert mich die Form und Farbe nicht, wenn es flott ist, bin ich happy», erklärt der zehnfache GP-Sieger gewohnt nüchtern. «Der Unterboden hat sich wegen der Regeln schon stark verändert», räumt Verstappen allerdings auch ein. «Wir haben dadurch viel Abtrieb eingebüsst und wir haben natürlich versucht, diesen Verlust wieder wettzumachen.»

«Aber derzeit weiss ich nicht, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen und natürlich gibt es da immer noch ein paar Sachen, die wir lösen müssen», fährt der 23-Jährige fort. Und er mahnt auch: «Mercedes war auch gegen Ende der Saison 2020 das dominante Auto, deshalb wissen wir natürlich, dass wir uns weiter verbessern müssen.»

Dazu soll auch sein neuer Teamkollege beitragen, Verstappen erwartet viel vom 31-Jährigen aus Guadalajara: «Ich komme seit jeher gut mit Checo aus, die Beziehung ist bereits jetzt sehr gut und entspannt. Ich erwarte, dass er einen guten Job macht, wie er das seine ganze Formel-1-Karriere hindurch schon gemacht hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wir hoffen, das wir dem Team gemeinsam viele Punkte bescheren werden.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi