Lewis Hamilton (Mercedes): «Ich werde weiterkämpfen» 27.02.2021 - 11:44 Von Vanessa Georgoulas

Formel 1 © LAT Formel-1-Champion Lewis Hamilton kämpft weiter gegen Rassismus und für mehr Chancengleichheit

Formel-1-Champion Lewis Hamilton setzte sich in der vergangenen Saison für die «Black Lives Matter»-Bewegung ein. Das will der 36-jährige Brite auch weiterhin tun, wie er in den sozialen Medien betont.