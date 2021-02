Robert Kubica: Erfolgreicher Shakedown im C41

Alfa Romeo-Testfahrer Robert Kubica durfte am gestrigen Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Streckenpremiere mit dem C41 bestreiten. Der Pole erlebte einen reibungslosen Tag.

Weder Kimi Räikkönen noch Antonio Giovinazzi kam die Ehre zuteil, die ersten Kilometer mit dem 2021er-Renner, dem Alfa Romeo C41-Ferrari, zurückzulegen. Statt der Stammfahrer durfte Test- und Ersatzpilot Robert Kubica im Cockpit Platz nehmen. Der Pole rückte am gestrigen Freitag im Rahmen eines Filmtages auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus und drehte 29 Runden, die meisten davon auf der kürzeren Streckenvariante.

Der Tag begann mir ein paar Installationsrunden, die den Ingenieuren die Gelegenheit gaben, eine Reihe von Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass der GP-Renner einsatzbereit ist. Dabei profitierten die klugen Köpfe des Schweizer Rennstalls auch von der umfangreichen Simulator-Arbeit, die der 36-Jährige aus Krakau absolviert hat.

Der Einsatz verlief reibungslos, wie Teamchef Frédéric Vasseur nach getaner Arbeit erklärte: «Die Arbeit, die wir mit Robert geleistet haben, stellt einen wichtigen Schritt in unserer Vorbereitung für die anstehende Saison dar. Und ich freue mich zu berichten, dass der Tag wie geplant ablief und nichts Unvorhergesehenes passierte. Wir konnten alle Tests, die wir uns vorgenommen haben, auch durchführen und nun können wir uns auf die Datenanalyse konzentrieren, um uns auf die Testfahrten vorzubereiten, die in zwei Wochen beginnen.»

Kubica selbst schwärmte: «Es ist immer speziell, der Erste zu sein, der ein neues Auto fahren darf. Wir haben uns darauf konzentriert, dass alles wie geplant läuft und alle Systeme richtig funktionieren, die Performance war nebensächlich. Aber der Nervenkitzel, so ein Auto zu fahren, wird dadurch nicht geringer. Das Auto fühlte sich gut an und ich freue mich darauf, es später in der Saison noch einmal zu fahren.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi