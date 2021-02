Mattia Binotto: Auch 2021 nicht bei jedem GP vor Ort

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bestätigte bei der Team-Präsentation, dass er auch in diesem Jahr nicht bei jedem Grand Prix an der Strecke weilen wird. Laurent Mekies übernimmt dann die Leitung vor Ort.

Gegen Ende der Saison 2020 war Mattia Binotto nicht immer an der Ferrari-Boxenmauer zu sehen. Der Italiener weilte im Formel-1-Werk in Maranello und beobachtete das Geschehen von der heimischen Kommandozentrale aus. Auch in diesem Jahr wird der Teamchef nicht bei jedem GP-Wochenende an der Strecke weilen, wie er am gestrigen Freitag an der Teampräsentation verriet.

«Letztlich muss ich ein ganzes Unternehmen managen und neben dem Geschehen an der Strecke ist auch im Werk in Maranello sehr viel los, ich muss viele Leute managen und die Arbeit koordinieren», erklärte der Ingenieur seine Abwesenheit. «In diesem Jahr werden wir hoffentlich die geplanten 23 WM-Läufe durchführen können. Das wird eine sehr lange Saison und eine sehr intensive zweite Saisonhälfte.»

Hinzu kommt, dass die umfassenden Regeländerungen, die für 2022 geplant sind, viel Arbeit erfordern. «Das ist eine ziemlich grosse Herausforderung, die wir meistern müssen. Deshalb werde ich auch in der Saison 2021 nicht bei jedem Rennen an der Strecke sein», bestätigte Binotto, relativierte aber auch gleich: «Ich werde beim Saisonstart sicherlich dabei sein, denn es wird sehr wichtig sein, unsere Performance am Anfang zu analysieren und sicherzustellen, dass an der Strecke alles gut läuft.»

«Aber an einem gewissen Punkt werde ich bei einigen Rennwochenenden nicht beim Team an der Strecke sein, weil ich dann in Maranello sein werde, um mich ganz auf die Saison 2022 zu konzentrieren», fügte der Teamchef der Scuderia an.

Das Zepter übernimmt in diesen Fällen wieder Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies. «Laurent verfügt über viel Erfahrung, ganz generell und mittlerweile auch mit uns. Er hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass er ein ganzes Team führen kann. Deshalb habe ich keine Bedenken, im Werk zu sein», betonte Binotto.

