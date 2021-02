Max Verstappen denkt nicht über Mercedes-Zukunft nach

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass Max Verstappen ganz oben auf der Mercedes-Wunschliste steht, sollte Champion Lewis Hamilton aufhören. Der Niederländer lässt sich dadurch nicht ablenken.

Noch bevor Max Verstappen 2015 sein GP-Debüt für die Scuderia Toro Rosso (heute AlphaTauri) bestritt, wurde der damalige Teenager von vielen Teamchefs gelobt und umworben. Das Interesse am Ausnahmekönner ist in den vergangenen Jahren nur gestiegen, und das aus gutem Grund: Der heute 23-Jährige stellt seine Klasse immer wieder unter Beweis.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner geht denn auch davon aus, dass der zehnfache GP-Sieger und 42-fache GP-Podeststürmer ganz oben auf der Wunschliste von Mercedes steht, um bei einem Formel-1-Rücktritt des siebenfachen Champions Lewis Hamilton dessen Cockpit zu übernehmen.

Verstappen, der einen Red Bull-Vertrag bis 2023 besitzt, lässt sich davon nicht ablenken. Der Niederländer winkte bei seiner gestrigen Presserunde auf die entsprechende Frage ab: «Letztlich weiss ich ja nicht, was Lewis tun wird. Ich konzentriere mich lieber auf mich selbst und auf die anstehende Saison, die ich erfolgreich gestalten will. Das Jahr ist noch jung und wir haben im Grunde erst einen Shakedown absolviert, zu diesem Zeitpunkt der Saison denke ich noch nicht über solche Dinge nach», versicherte er.

Auch dass Red Bull die Honda-Antriebseinheiten über den Ausstieg der Japaner nach der Saison 2021 hinaus in Eigenregie einsetzen will, bereitet Max keine Kopfzerbrechen. «Für mich ändert das nichts. Es ist natürlich aufregend, aber derzeit bin ich nicht allzu sehr darauf fokussiert. Wir versuchen, erst einmal in diesem Jahr eine gute Saison hinzubekommen und die schlauen Jungs im Hintergrund kümmern sich dann um die Motoren», erklärte er lächelnd.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi