Ferrari-Chef John Elkann: «Es geht um Details»

​Bevor sich die Scuderia Ferrari am 26. Februar als Team vorstellt (das Auto wird später gezeigt), hat Firmen-Präsident John Elkann den Rennstall besucht, um einige aufmunternde Worte zu spenden.

John Elkann ist ein vielbeschäftigter Mann. Der vor 44 Jahren in New York geborene Spitzenmanager leitet die neue Auto-Holding Stellantis (Fusion von Fiat/Chrysler und PSA), er ist seit dem Tod von Sergio Marchionne im Sommer 2018 Präsident von Ferrari, und Elkann tritt nach dem überraschenden Rücktritt von Louis Camilleri Mitte Dezember 2020 auch als Geschäftsleiter von Ferrari auf – bis ein Anderer für den Job gefunden ist. Elkann dazu: «Wir suchen weiter nach der bestmöglichen Lösung für einen Ferrari-CEO. Das braucht Zeit.»

Am 26. Februar stellt sich die Scuderia Ferrari als Team vor, mit einem Internet-Auftritt von Teamchef Mattia Binotto, GP-Sieger Charles Leclerc und Neuverpflichtung Carlos Sainz. Der kommende Ferrari des Monegassen und des Spaniers wird dann am 10. März gezeigt.

Die Scuderia war schon fleissig am Fahren: Eine Testwoche in Fiorano, mit den Stammfahrern sowie mit einigen Junioren aus der eigenen Fahrer-Akademie, von 22.–24. Februar Testfahrten mit Pirelli und den neuen Niederquerschnittreifen.

Nun hat John Elkann das Team kurz besucht, um einige Worte an die Belegschaft des berühmtesten Rennstalls der Welt zu richten. John Elkann sagte: «Am wichtigsten in der kommenden Saison – wir wollen zeigen, wie entschlossen wir sind, wieder Rennen zu gewinnen. Wir wollen Hingabe und Engagement beweisen. Es geht um Details, denn die machen in der Summe viel aus.»



Anfang Februar hatte Ferrari-Präsident John Elkann in einer Telefonkonferenz mit Analysten klargemacht: «Eine grosse Vergangenheit garantiert keine grosse Zukunft. Wir treten in der Formel 1 in Demut an. Wir sind mit den jüngsten Ergebnissen in der Königsklasse unzufrieden. Nun arbeiten wir in Bescheidenheit und viel Einsatz daran, die Dinge zum Besseren zu wenden.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi